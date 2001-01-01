UWAGA!

Powstaną aktywne przejścia dla pieszych

- W tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie budowy dwóch aktywnych przejść dla pieszych na ul. Rawskiej - informuje Zarząd Dróg. Możliwe są utrudnienia w ruchu.

Aktywne przejścia dla pieszych (z dodatkowymi elementami zwiększającymi bezpieczeństwo przechodniów) powstaną w miejscu istniejących już przejść na ul. Rawskiej - na wysokości marketu Dino oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

- Na czas realizacji prac będzie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu, umożliwiająca przejazd aut. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu - apeluje Zarząd Dróg.

informacja UM Elbląg

