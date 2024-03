Poznaliśmy Ośmiu Wspaniałych

To była już XXVI edycja konkursu "Ośmiu Wspaniałych" realizowanego na szczeblu lokalnym. W środę (27 marca) elbląscy laureaci odebrali wyróżnienia podczas gali w Ratuszu Staromiejskim. Zdjęcia.

Podczas uroczystości poznaliśmy młodzież, która zasłużyła na uznanie za swoją działalność w wolontariacie. - Przesłanie konkursu jest niezwykle proste: wystarczy niewielu, by zmienić tak wiele. Warto więc nagradzać tych, którzy swoją postawą społeczną szczególnie wyróżniają się na tle swoich rówieśników - podkreśla Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

- Wolontariat jest dla mnie najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Uważam, że pomoc ludziom lub zwierzakom, które tego potrzebują, jest kluczowa i bardzo ważna. Jeśli mamy do wyboru godzinne scrollowanie na mediach społecznościowych, a zrobienie czegoś dobrego dla innych, to wybór jest prosty. Reprezentowanie naszego miasta w ogólnopolskim etapie jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, czuję się bardzo doceniona i motywuje mnie to jeszcze bardziej, aby działać, działać i działać - mówi Julia Cimofiej, jedna z laureatek konkursu. Julia jest uczennicą Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu i to ona będzie reprezentowała nasze miasto w eliminacjach ogólnopolskich konkursu w Warszawie, które odbędą się w czerwcu.

Laureaci:

Nikola Orzoł - Szkoła Podstawowa nr 15

Antonina Sawicka - Szkoła Podstawowa nr 15

Urszula Mincewicz - Szkoła Podstawowa nr 18

Wiktoria Poleszczuk - Szkoła Podstawowa nr 18

Lena Ananicz - I Liceum Ogólnokształcące

Julia Cimofiej - Zespół Szkół Gospodarczych

Adrian Czarnota - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Sara Binkowska - Bursa Szkolna nr 2

Nikola Orzoł i Antonina Sawicka to uczennice Szkoły Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu. Nikola jest wolontariuszką od 4 lat, natomiast Antonina już 6 lat aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach dobroczynnych organizowanych przez szkołę, jak i inne organizacje. Dziewczęta biorą udział między innymi w kwestach ulicznych, zbiórkach charytatywnych organizowanych zarówno w szkole, jak i na terenie miasta np. Pierwszy Dzwonek, Światowy Dzień Walki z Głodem-Podziel się kanapką, zbiórkach żywności, licznych kiermaszach słodkości , Elbląskim Biegu Niepodległości itp. Uczestniczyły również w organizacji jasełek dla podopiecznych z DPS ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, WOŚP. Nie sposób wymienić wszystkich akcji w których Nikola i Antonina brały udział. Za swoją działalność wolontarystyczną obie otrzymały podziękowania od: Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Banku Żywności, Urzędu Miejskiego w Elblągu i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – „IX Bieg Niepodległości”. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Katarzyna Zapolska.

Urszula Mincewicz i Wiktoria Poleszczuk to uczennice Szkoły Podstawowej nr 18 im. Franciszka II Rakoczego. Mimo, że uczennice działają krótko w wolontariacie, bo Ula od 2 lat, a Wiktoria od 3 lat mają na swoim kącie naprawę wiele akcji, które były organizowane cyklicznie na terenie szkoły, jak i miasta. Przykładowymi akcjami szkolnymi są: Różowe Skrzynki, aranżacja ściany SU i Rzecznika Praw Ucznia dla uczniów i darczyńców z SP 18, Projekt Zakątek Zimków. Wolontariuszki aktywnie uczestniczyły w zbiórkach żywności, kiermaszach słodkości na rzecz podopiecznych z hospicjum, dla seniorów z DPS Niezapominajka, z DPS przy Elbląskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi, WOŚP oraz zbiórki karmy dla zwierząt. Za swoją działalność woluntarystyczną otrzymały podziękowania od: Regionalnego Centrum Wolontariatu, Hospicjum Elbląskiego, Szkolnego Koordynatora Stypendiów Świętego Mikołaja, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 i nr 5 w Elblągu, Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zamkowej, Banku Żywności, Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących pomocy „Od nowa.."

Julia Cimofiej to uczennica Zespół Szkół Gospodarczych. Jest wolontariuszką od 6 lat. Brała udział w wielu akcjach organizowanych przez szkolne koło Caritas. Uczestniczyła w świątecznych zbiórkach żywności; Współpracowała z Elbląskim Hospicjum. Kocha zwierzęta więc i znajduje czas, aby wspierać Elbląskie Schronisko dla zwierząt. Co roku bierze udział w akcji Żonkilowe Pola Nadziei. Uczestniczy w kwestach szkolnych i ulicznych na terenie naszego miasta. Prowadziła zajęcia z przedszkolakami i osobami niepełnosprawnymi. Czynnie wspierała akcje związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Jest inicjatorką autorskiego projektu PRZYnitka – szyje pluszowe misie. Realizując ten projekt wykazała się pomysłowością, pracowitością i konsekwencją. Pozyskała środki finansowe na sprzęt do szycia organizując kiermasze. Materiały do szycia uzyskała od sponsorów i firm: Manufaktura Tkanin, Kameleon.pro itp. Pisząc prośby o wsparcie jej inicjatywy. Projekt został doceniony przez Zarząd i organizatora fundacji Zwolnieni z Teorii i wygrał główną nagrodę Złoty Wilk za najlepszy projekt w formacie zbiórka charytatywna w Polsce. Zorganizowała własną akcję, której celem była walka z edukacyjnym ubóstwem – założyła go na platformie Zwolnienie z Teorii. Za swoją działalność otrzymała nagrody: I miejsce w konkursie „Barwy Wolontariatu” – 2023 w Elbląg, III miejsce w konkursie „Barwy Wolontariatu” – 2023 w Olsztynie, Certyfikat Projektu Managment Principles – Zwolnienie z teorii, Dyplom ukończenia projektu PRZYnitka, Złoty Wilk za najlepszy projekt w formacie zbiórka charytatywna w Polsce. Dyplomy za systematyczne działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu w SP nr 19, za szczególne zaangażowanie w działalność charytatywną w SP 19 2019r. i 2017r., za Żonkilowe Pole - świadectwo - 2019r. Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Anna Miecznikowska.

Lena Ananicz to uczennica klasy IV I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Działalność wolontarystyczna to już 6 lat. W wolontariat angażuje się od 12 roku życia, jej mama zainicjowała spacery z psami z elbląskiego schroniska i ta współpraca trwa do dzisiaj. Obecnie nie tylko pielęgnuje i socjalizuje zwierzęta, ale również szuka domów dla zwierząt i domów tymczasowych. W jej domu ma schronienie 4 psy i 7 kotów ze schroniska. Jej dom jest również domem tymczasowym dla suk ze szczeniętami oraz kocic, które się okociły. Już w szkole podstawowej wspierała akcje szkolnego wolontariatu. Brała udział w przedświątecznych zbiórkach żywności na rzecz elbląskiego Banku Żywności, organizowała kiermasze szkolne – książek na rzecz stypendystów Fundacji Św. Mikołaja, kiermasze ciast – na rzecz kupna upominków w akcji „Kryptonim Prezent”. Organizowała mikołajkowe zabawy dla dzieci z Ukrainy – Fabryka Dobra, uczestniczyła w akcji pisania kartek i listów do Julii Stenki, małej dziewczynki, która walczy ze złośliwym nowotworem kręgosłupa. Organizowała zbiórki na egzoszkielet dla Alana Bartosza z Aleksandrowa. Oczywiście zbierała również artykuły do Świątecznych Paczek Dla Zwierzaka – na rzecz zwierząt ze schroniska w Pasłęku, a także jeździła na interwencje. Prowadzi profile społecznościowe schroniska w mediach. Współpracuje z Fundacją PRO ANIMALS „Kocia Chatka” – pomaga przede wszystkim w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności fundacji. Współpracowała przez kilka miesięcy ze Stowarzyszeniem „Psi Patrol” - organizowała pomoc w sprowadzeniu zwierząt z ukraińskich schronisk w związku z wybuchem wojny. Między innymi przeprowadzała zbiórki funduszy na transport zwierząt z Ukrainy;

Otrzymała liczne podziękowania od:

Stowarzyszenie „Fabryka Dobra”;

Bank Żywności w Elblągu;

Fundacji PRO ANIMALS „Kocia Chatka”;

Schroniska z Pasłęka;

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu;

Stowarzyszenia „PSI PATROL.”

Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Pani Małgorzata Krasowska.

Sara Binkowska. Zgłoszona do konkursu przez opiekunkę koła woluntarystycznego działającego przy Bursie Szkolnej nr 2 panią Annę Grochocką. Od 7 lat aktywnie uczestniczy w akcjach i przedsięwzięciach wolontariackich. Brała udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz bezdomnych kotów. Była wolontariuszką podczas imprez charytatywnych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich. Była uczestniczką charytatywnego meczu siatkówki zorganizowanego w ramach Mikołajkowego Turnieju „Rodzice i Dzieci” przez klub Sparta Familii Cap. Jest liderem grupy wolontariuszy w bursie. Sara systematycznie odwiedza niewidomą osobę mieszkającą w sąsiedztwie bursy. Angażuje się w akcje charytatywne na rzecz zwierząt z elbląskiego schroniska, organizowała akcję Góra Grosza. Brała udział w kiermaszu wypieków ciast zorganizowany na terenie bursy , a środki finansowe zostały przekazane jednej z rodzin mieszkających w Próchniku pod Elblągiem. Odwiedzała też podopiecznych DPS przy ulicy Pułaskiego w Elblągu. Pomagała podczas organizacji balów jesieni dla dzieci z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych w Elblągu. Była nominowana w konkursie Barwy Wolontariatu w Olsztynie i odebrała gratulacje z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Adrian Czarnota to uczeń V klasy w Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Należy do Szkolnego Koła Wolontariatu od 5 lat i aktywnie w nim się udziela. Bierze udział praktycznie we wszystkich imprezach i akcjach na terenie szkoły np.: Święto Dyni 2021-2023, Pożegnanie Jesieni/Powitanie Zimy 2021-2023, szkolne akcje Góra Grosza 2021-2024, szkolne akcje WOŚP 2022-2024, Otrzęsiny Klas Pierwszych, Mikołajki, Dzień Sportu itp.

Angażuje się w młodzieżowe projekty:

uDostępniacze2.0 – konkurs na nakręcenie filmu promującego dostępność przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcyjnej 2021/2022;

WŁĄCZ – festiwal form artystycznych na temat różnorodności społecznej 2022/2023;

Aktywna Młodzież 2023/2024;

reprezentuje szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta od 2022;

Otrzymał certyfikat: uczestnictwa w programie Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki w Elblągu oraz dyplom za udział w I Młodzieżowym Festiwalu Form Twórczych WŁĄCZ zorganizowana prze Fundację Wspomagania Wsi przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie. Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Katarzyna Wójcik.

Wyróżnienia laureatom wręczał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.