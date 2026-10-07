Prawie tysiąc ofert na targach pracy

950 ofert czekało w środę na uczestników Elbląskich Targów Pracy w hali przy al. Grunwaldzkiej. To już 33. edycja tego cyklicznego wydarzenia. Zobacz zdjęcia.

- Jestem zarejestrowanym bezrobotnym, zostałem tu wysłany przez urząd pracy. Szukam zajęcia, które pozwoli mi mieć czas popołudniami dla rodziny. Nie mam konkretnych oczekiwań. Zobaczymy, co ciekawego znajdę – mówi nam pan Mateusz, które spotkaliśmy chwilę przed otwarciem Elbląskich Targów Pracy.

- Szukamy pracy w branży spożywczej lub biurowej. Od pół roku nie jestem zatrudniona. Mam małe dziecko, więc zależy mi na odpowiednich godzinach pracy. Właśnie dlatego nie wróciłam już do dawnej pracy, bo nie mogłam jej pogodzić z wychowywaniem dziecka – mówi pani Andżelika.

Osób, które są zarejestrowane w rejestrach bezrobotnych, było na targach większość. Czekało na nich 950 ofert pracy w różnych branżach, w sumie swoje stanowiska wystawiło 58 firm i instytucji.

(fot. Anna Dembińska)

- Po raz pierwszy gościmy Urząd Pracy w Gdyni, który ma do dyspozycji 400 ofert. Są tu pracodawcy, organizacje, stowarzyszenia, instytucje, zaprzyjaźnione urzędy pracy z Nowego Dworu Gdańskiego i Braniewa – wylicza Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. – Oferty pracy są w różnych branżach – od montera przez doradcę ubezpieczeniowego i finansowego do logopedy. Chcieliśmy uatrakcyjnić obecną edycję, więc stworzyliśmy również strefę beauty i strefę zdrowia. W pierwszej odwiedzający mają możliwość skorzystać z porad fryzjerskich czy kosmetycznych, w drugiej studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uczą m.in. pierwszej pomocy.

Na targach kandydatów do służby poszukiwała m.in. elbląska policja, która dysponuje obecnie 6 wolnymi etatami, jak i 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Pogranicza, czyli Wojska Obrony Terytorialnej.