Problem w aptece. A jednak można

Jesteśmy na przednówku. Nasze organizmy są słabsze, mało słońca, niedobory witamin, a wirusy i bakterie też chcą żyć i rozmnażać się. W tym czasie najłatwiej złapać jakąś infekcję albo odnieść kontuzję. Sine qua non wcześniej czy później trafimy do apteki. Kupujemy lekarstwa i czasem okazuje się, że kupiliśmy nie to czego potrzebujemy. Najlepiej byłoby ten nietrafiony zakupzwrócić aptece, ale tu pojawia się problem.

Pan/Pani magister w aptece odmawia przyjęcia zwrotu, co uzasadnia przepisem art. 96 ust. 7 Prawa Farmaceutycznego, który stanowi, że: „Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi.” Powyższe sprawia wrażenie, że jakikolwiek zwrot zakupu towaru w aptece jest wykluczony. Przy tym trwają pracownicy aptek korzystając z tego, że ich przeciętny klient nie zna przepisów Prawa Farmaceutycznego, ale także i własnych praw.

A tymczasem przepis art. 96 ust. 8 mówi, że: „Przepis ust. 7 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania.” Cóż to oznacza? Są wyjątki od reguły opisanej w ust. 7, które uprawniają kupującego do zwrotu towaru:

1) Gdy ma miejsce wada jakościowa towaru, np. brakuje ulotki, uszkodzone lub nieszczelne są opakowania buteleczek, fiolek, blistrów, pokruszone tabletki itp.;

2) Lek został niewłaściwie wydany – gdy farmaceuta wydał lek inny niż wymieniony na recepcie lub inny niż ten, o który poprosił kupujący, np. miał być żel, a jest maść;

3) Nastąpiło sfałszowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (produkt nie jest oryginalny).

Warto też pamiętać, że handel suplementami nie jest objęty ww. rygorem Prawa Farmaceutycznego. To nie są leki ani wyroby medyczne. Zanim dokona się zakupu, warto zapytać aptekarza, w jakim terminie i na jakich warunkach można dokonać zwrotu bądź zamiany wcześniej kupionego suplementu, podobnie jak przy zakupie butów. Tak jak w każdym zwykłym sklepie.

Brońmy swoich praw.