Prosto od rolnika

Kilkadziesiąt stoisk stoi pomiędzy Ratuszem Staromiejskim i katedrą pw. św. Mikołaja Właśnie w tym miejscu można zaopatrzyć się w „coś dobrego” od rolników z województwa warmińsko - mazurskiego. Zobacz zdjęcia.

- Dziś odbywa się II Festiwal Targowy pod hasłem „e-bazarek”. Możemy spotkać wystawców i producentów rolnych, którzy w okresie pandemii swoje produkty na platformie sprzedażowej „e-bazarek”. Dzięki temu zachowali ciągłość sprzedaży i nie zniknęli z rynku. Dziś mogą spotkać się „twarzą w twarz” z konsumentami i zaprezentować im swoją ofertę „na żywo” - mówi Paulina Karaszkiewicz z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Kilkadziesiąt stoisk kusi „czymś na ząb”: wędlinami, miodami, ruchańcami z Aniołowa. Trafiliśmy także na mikrowarzywa: - To druga faza wzrostu roślin, po kiełkach. W kiełkach jemy nasiono i korzeń, w mikrowarzywach jemy już część nadziemną, łodygę z liścieniami – tłumaczy Kinga Młyńska z Mikrowarzyw z Warmii – To są siewki warzyw, ziół i kwiatów, ale tylko takich, które są jadalne. Dobrym przykładem mikrowarzyw jest rzeżucha. Żeby miały większą wartość odżywczą stosuję odpowiednie podłoże, temperaturę, oświetlenie, wilgotność powietrza. I wszystko bez chemii, oczywiście.

Na kolejnych stoiskach można kupić ciasta, pierniki, jaska z wolnego wybiegu, a także sery. - Razem z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne, w którym hodujemy krowy. I z mleka prosto od naszych krówek robimy sery dojrzewające, serki świeże z przyprawami, kanapkowe, wędzone, feta w oleju. Oprócz tego twaróg, jogurt, kefir. - mówi Jakub Gierej z Jelenia.

Jak się robi ser? - Bierzemy cieplutkie mleko prosto udoju do razu wlewamy do kotła serowarskiego i podgrzewamy do odpowiedniej temperatury. Dodajemy bakterię, podpuszczkę i czekamy, aż „zsiądzie się” skrzep. A potem go kroimy i dalej obrabiamy. Prasuje, ugniata, moczy w solance i czekamy, aż dojrzeje – wyjaśnia Jakub Gierej.

Na średnio dojrzewający ser trzeba poczekać 2 miesiące od wydojenia. Świeże serki są gotowe do spożycia po 3 dniach.

Festiwal Targowy trwa w sobotę i w niedzielę w godzinach 10 – 16.