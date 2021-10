Prounijnie i przeciw wysokim cenom. Kolejny protest w Elblągu

„POLexit nie! PiSexit tak! Dość haniebnego rządu! Stop podwyżkom cen!” Te hasła przewodziły dzisiejszemu (25 października) marszowi grupy elblążan ulicami miasta. Protest wobec działań rządu zaczął się pod siedzibą PiS na Placu Słowiańskim. Zobacz zdjęcia.

- Przygotujcie ciepłe ubrania, termos z ciepłym napojem i wygodne buty, bowiem będziemy iść ulicami Elbląga i głośno krzyczeć, dlaczego sprzeciwiamy się rządom Kaczyńskiego – m. in. tak Elbląski Strajk Kobiet zachęcał do udziału w proteście na facebookowej stronie wydarzenia.

- Paliwo zdrożało od początku roku o 29 proc., a to jeszcze nie koniec - mówiła rozpoczynając protest Izabela Daciuk z ESK. Wskazywała na wzrost cen żywności, usług etc. - Rząd czuje się „janosikami”, rozdając pieniądze na prawo i lewo, okradając nas z pieniędzy, wolności, demokracji, poszanowania drugiego człowieka; szczując nas między sobą, doprowadzając do nienawiści, donosicielstwa – stwierdziła Izabela Daciuk w swoim wystąpieniu. Dosadnie i krytycznie odniosła się do działań Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, działaczy PiS i partii rządzącej w ogóle. Podkreślała, że pomysłodawcą dzisiejszego wydarzenia jest Kamil Nowakowski. - Nie jest związany z nami, jest po prostu zwykłym elblążaninem, którego boli to, co się dzieje, ta drożyzna.

- Wiadomo, jaki jest cel (protestu – red.) – mówił inicjator dzisiejszego marszu. - Myślałem, że będzie dużo więcej ludzi, dużo więcej ludzi przyjdzie i pokaże, jak należy robić. Moim zdaniem cała Polska powinna wyjść w miasto, jak to było kiedyś, każdy powinien zablokować wszystkie ulice i może by coś się zmieniło, może rząd podałby się do dymisji, bo trzeba do tego dążyć. Jest coraz, coraz gorzej – stwierdził. Również odniósł się do wzrostu cen produktów i usług. - Dzisiaj czytałem, że bilety mają pójść w górę, wiadomo, że mają pójść w górę, skoro paliwo idzie w górę - dodał.

- Nie tylko gwiazdki i gwiazdki (odniesienie do niecenzuralnego hasła wymierzonego w PiS, które towarzyszyło protestom w kraju – red.), ale rozmowa, bo nie chodzi nam o pisowy rząd, tylko o pisowych wyborców, żeby oni przestali być pisowi – przekonywał z kolei Leszek Kotyński z Komitetu Obrony Demokracji w Elblągu. Zachęcał do tego, by w rozmowach dotyczących polityki rządu nie skupiać się na hasłach i kłótniach, ale do prezentowania innym liczb, statystyk i tym podobnych. Odniósł się też do kwestii dotyczących UE, sytuacji na Białorusi itd.

Dodajmy, że w czasie spotkania zbierano też podpisy pod projektem ustawy dotyczącej legalnej aborcji "bez kompromisów”.

- Wolność wyboru zamiast terroru – m. in. takie hasła skandowano, gdy uczestnicy zgromadzenia wyruszyli na ulice Elbląga. Marsz ulicami miasta zabezpieczała policja.

Przypomnijmy, że 10 października odbyła się w Elblągu prounijna pikieta. Była to, podobnie jak w innych miejscach w Polsce, reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepisy traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską ustawą zasadniczą.