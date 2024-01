Przed nami drugi tydzień ferii z MOSiR-em

W pierwszym tygodniu przerwy zimowej z bezpłatnej oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 2700 uczestników. To dowód na to, że dzieci i młodzież z Elbląga chcą spędzać aktywnie czas. Już od poniedziałku, 29 stycznia, ruszamy z drugim tygodniem pełnym ciekawych atrakcji. Sprawdź, co będzie się działo - zaprasza MOSiR.

Różnorodność, sport, rekreacja, ruch, dobra zabawa i próbowanie nowych aktywności. Tak można podsumować darmowe ferie przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z elbląskimi klubami i firmami. - Cieszymy się, że dzieci i młodzież chcą spędzać swój wolny czas wspólnie z nami, zamiast siedzieć w domu przed telewizorem lub telefonem. Planując ferie zależało nam na tym, aby oferta była ciekawa, przyciągająca, dostarczała sporo dobrej zabawy i chyba się udało. Tylko podczas pierwszego tygodnia odbyło się 60 zajęć i wydarzeń – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR. Oprócz standardowych atrakcji, takich jak jazda na łyżwach, zajęcia rekreacyjne w krytym basenie (siatkówka i koszykówka w wodzie) czy zajęcia ogólnorozwojowe z różnych dyscyplin np. judo, strzelectwo, tenis stołowy czy boks, nie zabrakło nowości. - Drugi tydzień ferii zapowiada się równie ciekawie. Od poniedziałku ponownie można skorzystać z dwóch darmowych ślizgawek na Lodowisku Helena i Torze Kalbar. Będzie możliwość przypomnienia sobie zasad z udzielania pierwszej pomocy, zachęcamy do odważenia się i spróbowania morsowania i saunowania. Oprócz jazdy na łyżwach na Lodowisku Helena, a dokładniej sali fitness, dzieci będą mogły wyładować swoją energię podczas zumby kids i ćwiczeń na trampolinach. W Hali Sportowo-Widowiskowej trenerzy piłki siatkowej nauczą chętnych podstaw tego sportu – mówi Marek Kucharczyk. Plan na drugi tydzień ferii Z zajęć w Krytej Pływalni można skorzystać od poniedziałku do piątku, o godzinach 10:00 i 11:00. W tym samym miejscu odbędą się zajęcia z boksu (wtorek i czwartek o godzinie 11:00) i strzelectwa (poniedziałek i czwartek o 12:00). W Hali Sportowo-Widowiskowej od poniedziałku do piątku najmłodsi mogą zagrać w tenisa stołowego, siatkówkę i wziąć udział w zajęciach judo. Dodatkowo w poniedziałek będzie można poznać podstawy kickboxingu, a w środę elbląscy strażacy pokażą jak udzielać pierwszej pomocy. We wtorek wybierzemy się do Bażantarni na spacer z leśnikiem, który opowie nam kilka ciekawostek, a w środę spróbujemy zanurzyć się w naprawdę zimnej wodzie i wygrzać w saunie w Przystani Grupy Wodnej (na morsowanie i saunowanie obowiązują zapisy – kliknij TU). Od poniedziałku do piątku zachęcamy do skorzystania z dwóch bezpłatnych ślizgawek na Torze Kalbar (10:30 i 14:30), a na Lodowisku Helena w poniedziałek, wtorek i środę (12:00 i 13:00). W sali fitness krytego lodowiska odbędą się zajęcia na trampolinach (poniedziałek godz. 10:00) i z zumby kids (środa godz. 11:30). W piątek zakończymy ferie muzyczną imprezą na lodowisku. Ważna informacja! 1 lutego nie będzie można skorzystać z bezpłatnych ślizgawek o godzinie 12:00 i 13:00 na Lodowisku Helena. W tym czasie na tafli trenować będą łyżwiarze synchroniczni. Tego dnia zapraszamy na „Helenę” wyjątkowo tylko o 18:00 i 19:00 na odpłatne ślizgawki. O godzinie 18:00 odbędą się zajęcia z nauki jazdy na łyżwach dla młodzieży (12+) i dorosłych. Szczegółowy harmonogram ferii znajduje się na stronie mosir.elblag.eu. Dmuchańce na basenie Do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zawitały dmuchane tory przeszkód. Z dmuchańców będzie można skorzystać, aż do końca ferii, czyli do 4 lutego. Tory rozstawione są na obu basenach: sportowym i rekreacyjnym. Atrakcja jest przeznaczona zarówno dla młodszych i starszych w cenie standardowego biletu. Zachęcamy do obserwowania naszych profili, po każdym dniu ferii na Facebooku i Instagramie umieszczamy fotorelację i szczegółowy plan na kolejny dzień, a na Tik Toku filmiki z różnych zajęć i wydarzeń. Śledź nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco.

Tekst i fot. MOSiR