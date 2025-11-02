Przekonujące zwycięstwo koszykarzy

Koszykarze Energi Basketball Elbląg bez żadnych problemów pokonali BSA AMW Arka Gdynia 96:73 w niedzielnym meczu II ligi przed własną publicznością. O wiele większym problemem w zespole Arkadiusza Majewskiego mogą być kontuzje, których nabawili się podczas meczu Piotr Prokurat i Kacper Szuszkiewicz.

Gospodarze rozpoczęli mecz bardzo energetycznie, zarówno w obronie jak i w ataku. Nie pozwolili akademickiej młodzieży z Gdyni na zbyt wiele pod koszem i z minuty na minutę powiększali przewagę. Wyniki kwart mówią same za siebie: 27:6 28:16, 30:21. Byłoby idealnie, gdyby nie kontuzje, których w drugiej kwarcie nabawili się najpierw Kacper Szuszkiewicz, następnie Piotr Prokurat, do końca meczu obaj już nie wyszli na parkiet.

Pierwsze skrzypce w elbląskim zespole grał lider Przemek Zamojski, którego dzielnie wspierali Kacper Jastrzębski, Mateusz Stawiak i Dominik Pawlak. Ozdobą spotkania był szczególnie wsad Stawiaka nad głowami obrońców z Gdyni.

Po trzech kwartach elblążanie prowadzili już 85:43 i postanowili trochę zmniejszyć tempo meczu. Gdynianie walczyli o to, by różnica punktowa na koniec spotkania była o wiele mniejsza, a przeciwnicy nie rzucili im 100 punktów i oba te cele zrealizowali.

Energa Basketball Elbląg – BSA AMW Arka Gdynia 96:73 (27:6, 28:16, 30:21, 11:30)

Energa Basketball Elbląg:Zamojski 31, Jastrzębski 14, Stawiak 14, Pawlak 11, Budziński 7, Prokurat 6, Jakubów 4, Glaner 3, Konecko 3, Szuszkiewicz 3, Krakowski.