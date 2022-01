Przez wiedzę do gwiazd

Pochodzą z różnych miejsc, także z Elbląga, ale łączy je jedno: chcą pokazywać swoim rówieśnikom możliwości w wyborze dalszych studiów, pracy. Poznajcie Martynę, Izę, Renatę, Alicję, Ewelinę z III LO i Magdę z II LO w Gdańsku oraz ich edukacyjny projekt – Aż do Gwiazd.

- Skąd pomysł na inicjatywę Aż do Gwiazd?

Martyna: - Wszystko zaczęło się właściwie "od wewnątrz". Każdy młody człowiek na tak wczesnym etapie swojego życia musi podejmować trudne decyzje. Musi wybrać szkołę, pasję, przedmioty, które go interesują. Same zdajemy sobie sprawę, że te wybory nie są proste. Dlatego postanowiłyśmy naszym projektem wspomóc młodych ludzi. Chcemy pokazać im możliwości rozwoju i pomóc w podejmowaniu tych ważnych decyzji, które później przekładają się na ich przyszłość. Gwiazdy zawsze kojarzyły mi się z marzeniami. Przeszukując internet natrafiłam na cytat "Nie w gwiazdach leży nasze przeznaczenie, ale w nas samych". Nagle wszystko zdało się do siebie pasować. Jeśli nie teraz to kiedy?

- Czy łatwo będąc w szkole średniej planować swoją przyszłość, karierę, dalsze studia itd.?

Alicja: - Zdecydowanie planowanie przyszłości na tak wczesnym etapie życia nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Zarówno wybór studiów, jak i wybór kariery musi być starannie przemyślany, dlatego każda z nas stara się odpowiednio do niego przygotować. Z doświadczenia wiem, że już wybór szkoły średniej był niemałym wyzwaniem, szczególnym utrudnieniem było dla mnie to, że pochodzę z Elbląga, a zdecydowałam się na pójście do szkoły w Gdańsku. Domyślam się, że wybór studiów będzie jeszcze trudniejszy, jednak wierzę, że realizacja projektu pomoże nie tylko innym, ale również nam.

- Opowiedzcie coś jeszcze o sobie: jak się poznałyście, jak postanowiłyście wspólnie założyć inicjatywę społeczną, skąd jesteście...

Renata: - Razem z Izą i Martyną uczestniczyłyśmy w szkolnym klubie debat oksfordzkich w języku angielskim. Martyna była w mojej drużynie, a więc spędziłyśmy wiele czasu pracując razem. Kiedy zaproponowała mi udział w projekcie, nie miałam wątpliwości, że będzie to świetna inicjatywa. Zgodziłam się od razu.

Iza: - Gdy Martyna zaproponowała założenie wspólnego projektu społecznego i opowiedziała o swoim pomyśle, od razu pomyślałam o moich młodszych siostrach! Jedna z nich jest teraz w ósmej klasie, druga w siódmej, więc wybór szkoły ponadpodstawowej zbliża się wielkimi krokami. Pochodzę z Kościerzyny, obie moje siostry chciałyby pójść do liceum w Gdańsku, tak jak ja. Pójście do liceum w innym mieście było dla mnie dużym wyzwaniem, bo wszystkie informacje musiałam zdobywać na własną rękę. Dla mnie Aż do Gwiazd jest sposobem, żeby pomóc wszystkim osobom zmagającym się z tym problemem.

Alicja: - Ja pochodzę z Elbląga, a dziewczyny poznałam chodząc razem z nimi do klasy w liceum. Kiedy Martyna powiedziała mi o projekcie, stwierdziłam, że to będzie idealna okazja do zrobienia czegoś ciekawego i zdobycia ciekawych doświadczeń. Zależy mi na dotarciu do jak największej liczby odbiorców, w tym do tych mieszkających w Elblągu. Wierzę, że to, co robimy, niesie realną pomoc dla młodych ludzi stojących przed trudnymi, życiowymi wyborami.

- Co chcecie przekazać kolegom i koleżankom, w jaki konkretnie sposób im pomagacie? Jak zamierzacie rozwijać tę działalność?

- Martyna: - Przede wszystkim chcemy stworzyć pewnego rodzaju społeczność, na którą każdy człowiek stojący przed tak trudną decyzję zasługuje.

Iza: - Podejmowanie decyzji jest bardzo trudne bez właściwych umiejętności i informacji. Chcemy je zapewnić, żeby trudne wybory dotyczące naszej przyszłości były choć trochę łatwiejsze.

Ewelina: - Naszym celem jest również uświadomienie naszych odbiorców, że mogą marzyć, a współczesny świat zapewnia im wiele możliwości rozwoju i wyboru ścieżki. My, jako zespół, informujemy o tych możliwościach i zachęcamy do dalszego zagłębiania się w te tematy. Działalność przede wszystkim rozwijamy w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczamy praktyczne wskazówki i rady dotyczące na przykład wyboru szkoły czy aplikacji na studia. Cały czas organizujemy nowe akcje i zawieramy współprace z innymi projektami, aby urozmaicić masz content.

- W szkole średniej założyłyście bardzo ciekawy projekt. A co chcecie robić później, w ramach dalszego kształcenia i pracy?

Martyna: - Mówiąc szczerze, jednym z powodów, dlaczego zdecydowałam się realizować ten projekt, był fakt, że sama nie byłam pewna swojej przyszłości. Im więcej możliwości tym trudniej wybrać. Bardzo interesuje mnie funkcjonowanie społeczeństwa, zaczynając od prawa, polityki i ekonomii. Szczególnie z ostatnim mam nadzieję wiązać przyszłość. Uważam jednak, że aby zrozumieć ekonomię, trzeba najpierw zrozumieć społeczeństwo, w którym funkcjonuje. Planuję kształcić się, a później także pracować właśnie w tym kierunku.

Alicja: - Podobnie jak dla Martyny, projekt jest dla mnie okazją do dokładnego zaplanowania mojej dalszej ścieżki życiowej. W przyszłości planuję pójść na studia związane z biznesem, a Aż do Gwiazd daje mi możliwość do zdobycia doświadczenia i umiejętności przydatnych właśnie w biznesie.

Renata: - Zgadzam się z dziewczynami, nasz projekt to świetna okazja do rozwoju na wielu płaszczyznach. Ja swoją przyszłość wiążę z prawem i zawodem adwokata. Moja przyszła profesja będzie wymagała ode mnie umiejętności skutecznej komunikacji i zrozumienia sytuacji drugiej osoby, by w rezultacie móc jej skutecznie pomóc. Aż do Gwiazd zdecydowanie pomoże mi dobrze się do tego przygotować.

Iza: - Ja już od jakiegoś czasu wiem, w jakim kierunku chciałabym się kształcić, moim największym marzeniem jest zostanie aktorką teatralną. Nasz projekt pomógł mi wybrać kilka alternatyw na wypadek, gdybym nie była w stanie zrealizować tej ścieżki.

Ewelina: - Po szkole średniej planuję zrobić gap year (rok przerwy między etapami życia, np. etapami edukacji - red.). W trakcie tego roku chcę podróżować po świecie, zdobywać nowe doświadczenia i poznawać ludzi, ale przede wszystkim lepiej poznać siebie, aby decyzję o dalszej przyszłości podjąć świadomie.

Magda: - Projekt otworzył mi oczy na wiele możliwości, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Na ten moment chciałabym wyjechać do Francji, aby uczyć się języka.

- Zaproście więc Waszych potencjalnych odbiorców do zainteresowania się tym projektem.

Renata: - W ostatnim czasie rozpoczęłyśmy serię “gość tygodnia” na naszym Instagramie. Co tydzień zapraszamy osobę, która przeszła już proces rekrutacji na studia lub ma inne wartościowe doświadczenia, którymi chce się podzielić. Aby seria ta była jeszcze bardziej pomocna dla Was, naszych obserwatorów, za każdym razem prosimy Was o wasze pytania i wątpliwości, które nasi goście chętnie rozwieją.

Magda: - Jeśli stoisz przed trudnym wyborem dotyczącym dalszego kształcenia i nie wiesz, jakie masz możliwości, albo potrzebujesz wsparcia w podjęciu decyzji, zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu. Znajdziesz tam dużo rad i przydatnych informacji. Zdobycie wiedzy na dany temat to pierwszy krok do podjęcia dobrej decyzji.

Inicjatywę Aż do Gwiazd znajdziemy na Facebooku, na Instagramie i na TikToku.