Ptasiarze (Ptaki Elbląga, cykl Mirosława Gawrona, odc. 1)

Zanim zacznę cykl pt,, Ptaki Elbląga”, tytułem wstępu przedstawię grupę ludzi zajmujących się ptakami,czy to zawodowo czy hobbystycznie, zwanych potocznie ptasiarzami. Z natury są to ludzie spokojni, wyciszeni, cierpliwi i wrażliwi jak gdyby nie pasujący do obecnego, nerwowego życia, świata - pisze Mirosław Gawron, który jest autorem nowego cyklu na portElu, poświęconego właśnie ptakom Elbląga.

Środowisko ornitologów dzieli się na kilka grup. Są więc tzw birdwaterzy czyli po prostu osoby, które obserwują ptaki, inna grupę stanowią tzw. ,,tłiczersi” czyli osoby, które zaliczają (obserwują) coraz to nowe gatunki ptaków, aby dodać je do swojej listy, uprawiając tzw twitching. Są też fotograficy przyrody, którzy dokumentują wszelkie obserwacje i pokazują nam piękno ptaków.

Obserwacja ptaków (fot, Mirosław Gawron)

Z kolei obrączkarze to osoby, które po zdaniu odpowiedniego wymagającego egzaminu nabywają prawo do obrączkowania ptaków.

Te wszystkie grupy łączy jedno - pasja - i jest to środowisko ludzi różniących się od poznanych środowisk wędkarskich czy myśliwskich nie tylko pod względem podejścia materialnego, mentalnego czy moralnego. Ten jakby się mogło wydawać mało poważny ,,fach” lub mało poważne hobby przyczynia się do ochrony naszej ornitofauny.

Nie pragną wynagrodzenia czy rozgłosu

Bardzo duża rzesza ornitologów-amatorów odgrywa rolę informatorów, co dzieje się w świecie przyrody (nie tylko ptaków), współpracując z naukowcami społecznie i dostarczając wszelkich cennych informacji. Ludzie ci nie pragną wynagrodzenia, rozgłosu czy sensacji (co już dla niektórych może wydać się dziwnym), robią to spontanicznie, ot tak, z dobroci serca, z zamiłowania do otaczającej nas przyrody i muszę przyznać, że nie ma nic piękniejszego od poczucia, iż zrobiło się coś bezinteresownego w imię wyższych celów. Może jest to kropla w morzu potrzeb, ale świadomość, że zostanie to właściwie spożytkowane, cieszy.

Bielik w wolierze (fot. Mirosław Gawron)

Młode puszczyki w wolierze (fot. Mirosław Gawron)

Znam osoby, które przyczyniają się w sposób bezpośredni do ochrony ptaków, czy to wykonując budki lęgowe (jedna z osób pragnąca zachować anonimowość wykonała ich tyle, że powstała mała kolonia lęgowa), czy np. obsadzając i zadrzewiając nieużytki rolne umożliwiając tym samym stanowiska lęgowe ptaków. Prywatna woliera-azyl dla ptaków osłabłych lub wyziębionych w mroźną zimę 1984/85 przyczyniła się do uratowania wielu gatunków ptaków. Ostatnimi czasy ,,pensjonariuszami” była np. rodzina puszczyków, kiedy to w okresie lęgowym wycięto przydrożne drzewa z zasiedlonymi dziuplami i młode puszczyki zginęłyby bez pomocy, a tak dokarmione (nie lada obowiązek) i odchowane szczęśliwie opuściły wolierę.

Obserwacja ptaków (fot. Mirosław Gawron)

Przygoda z bielikiem

Któregoś razu podczas ataku bielika na ofiarę w kwitnącym rzepaku, plątaninie -,,poduszce” z kwiatów - ptak zaplątał się weń, osłabiony mokry i głodny trafił we właściwe ręce kolegi, który zapewnił mu przede wszystkim spokój i ciszę. Wyłożonego świeżego pokarmu ptak w stresie nawet nie ruszył, więc gdy doszedł do siebie i odpoczął, został wypuszczony na wolność . Ciekawostką jest to, że po kilku odbiciach od ziemi, gdy bielik nabrał wysokości, po paru minutach dołączyły do niego dwa inne, które jakby czekały na niego... Wyglądało to naprawdę imponująco...

Czatownia, czyli kamuflaż to podstawa (fot. Mirosław Gawron)

Mirosław Gawron

Mirosław Gawron jest elblążaninem, działaczem na rzecz ochrony przyrody. To wieloletni współpracownik Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk w Górkach Wschodnich oraz Nadleśnictwa Elbląg.

Ornitolog, fotograf, publicysta, aktywista i promotor przyrody w mediach społecznościowych. Pomysłodawca akcji instalowania budek lęgowych dla ptaków w Elblągu jak i okolicach, platform dla rybitw, i koszy dla sów. Nagrodzony dyplomem za wybitną działalność na rzecz ochrony przyrody i właściwego kształtowania środowiska przyrodniczego przez Ligę Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Województwa w Elblągu.

Zdobywca drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie za kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa. Członek Lokalnej Grupy ds. Ochrony Wilka na Wysoczyźnie Elbląskiej.

Czynnie zaangażowany w ochronę ptaków w miastach. Nagrodzony medalem i dyplomem za długoletnie, bezinteresowne działania na rzecz ochrony awifauny Wysoczyzny Elbląskiej i propagowanie wiedzy o ptakach naszego regionu, za zasługi dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w kategorii Ochrona Przyrody.

