Radosne święto w cieniu smutnych wydarzeń

​​​​​​- Co roku odbywają się takie spotkania, podczas których są prowadzone bardzo ciekawe wykłady, jest to też okazja, by się spotkać i wymienić doświadczeniami – podkreśla Danuta Stanicka, edukator zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Również ona dzisiaj została wyróżniona w związku ze swoją pracą. – Od ponad 30 lat pracuję w zawodzie, od prawie 20 zajmuję się promocją i profilaktyką zdrowia w w szpitalu wojewódzkim, a także mieście i jego okolicach, organizuję akcje profilaktyczne i to sprawia mi ogromną przyjemność. Cieszę się, że mieszkańcy chętnie w tym uczestniczą. To nie jest łatwa praca, ale to był chyba mój wymarzony zawód od dziecka. Lubię być pielęgniarką i zawsze lubiłam pomagać innym. Dlatego w tym zawodzie trwam, dokształcam się, służę pomocą, także młodym pielęgniarkom, które przygotowujemy na uczelni i które wdrażamy już w codzienną pracę zawodową – podkreśla nasza rozmówczyni.

Czego życzy sobie i pozostałym uprawiającym tę profesję?

O dzisiejszym spotkaniu porozmawialiśmy też z przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Jakie wyzwania widzi dla tych profesji nasza rozmówczyni?

– W tym roku nasze święta przypadają w cieniu tragedii, to nie tylko ataki na ratowników, którzy jeżdżą na interwencję, ale w ostatnim czasie zabójstwo lekarza w Krakowie czy brutalne pobicie pielęgniarki w szpitalu w Pruszkowie – przyznaje. - W naszym świecie, w naszej pracy cały czas wchodzą nowe technologie, ciągle musimy poznawać i rozszerzać swoją wiedzę. W tym roku świętujemy pod hasłem „Moc pielęgniarek i położnych zmienia świat”. Zmienia, dlatego my musimy nadążać za tym światem – podkreśla przewodnicząca, wskazując na potrzeby prac nad ustawodawstwem w zakresie dokształcania. - Swoim koleżankom i kolegom życzyłabym dziś przede wszystkim bezpiecznych dyżurów, bez agresji, bez przepychania, bez obaw o to, co się może wydarzyć, żeby pacjenci byli w stosunku do nas życzliwi i żebyśmy my sami potrafili być życzliwi wobec siebie – przyznaje. W tym roku Magdalena Budziszewska obchodzi 35-lecie pracy zawodowej. – Czemu wybrałam ten zawód? Moja sąsiadka była pielęgniarką, bardzo podobało mi się to, co robi, pomagałam jej nawet, gdy pracowała w medycynie pracy. To praca wymagająca i ciężka, często niedoceniana – przyznaje.