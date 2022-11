Rakowi jelita grubego można zapobiec. Przyjdź na bezpłatne badania

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznaje się ponad 18 000 nowych przypadków. Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka.Z bezpłatnych badań można skorzystać również w Elblągu.

Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest wykrycie zmian świadczących o nowotworze jelita grubego, jeszcze zanim pacjent zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90 procent.

Kto może skorzystać z badań

Badania skierowane są do wszystkich osób w wieku od 50 do 65 lat, u których w ciągu ostatnich 10 lat nie zostało wykonane takie badanie i u których nie występują objawy mogące świadczyć o nowotworze jelita grubego. Z programu mogą skorzystać także osoby młodsze, w wieku od 40 do 49 lat, u których w najbliższej rodzinie (krewny pierwszego stopnia) rozpoznano przypadek nowotworu jelita grubego.

Na czym polega badanie

Kolonoskopia to badanie w trakcie którego ogląda się jelito grube od środka. Badanie wykonuje się miękką, giętką rurką grubości małego palca (kolonoskop), którą lekarz wprowadza przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego i przesuwa do ujścia jelita cienkiego. W tym czasie dokładnie oglądane jest wnętrze jelita grubego. Wprowadzanie aparatu jest niebolesne dla większości osób, choć u niektórych może powodować wzdęcie, uczucie parcia i ucisku w brzuchu. Jeśli w trakcie badania zostaną stwierdzone polipy, zostaną one usunięte za pomocą pętli wprowadzonej do jelita przez kolonoskop. Usunięcie polipów jest niebolesne. Kolonoskopia trwa zwykle 15-30 minut.

Jak uniknąć raka jelita grubego

Prowadzenie zdrowego stylu życia, to jedna z gwarancji uniknięcia poważnych chorób onkologicznych. Raka jelita grubego także można uniknąć stosując się do następujących wskazówek:

utrzymuj prawidłową masę ciała – Twoje BMI powinno się mieścić w przedziale 18,5–24,9,

jedz zdrowo – skorzystaj z darmowych planów żywieniowych na portalu https://diety.nfz.gov.pl

ruszaj się regularnie – spacery, nordic walking czy jazda na rowerze sprawiają, że jelita lepiej pracują

badaj się – sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu badań przesiewowych i zrób bezpłatnie kolonoskopię.

Badania w ramach programu profilaktycznego są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Osoby z określonej grupy wiekowej zgłaszają się do jednej z wybranych placówek.

Tu wykonasz profilaktyczną kolonoskopię