Rodzinny festyn w SP 16

Rodzinne emocje, baśniowy klimat i wspólne świętowanie 780-lecia Elbląga — już 30 maja Szkoła Podstawowa nr 16 stanie się miejscem wyjątkowego festynu pod hasłem „Elbląg – moje magiczne miejsce na ziemi”. Przygotowaliśmy dzień pełen atrakcji, konkursów i aktywności inspirowanych historią, magią oraz niezwykłymi zakątkami Elbląga.

Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w wyjątkowym Festynie Rodzinnym pod hasłem „Elbląg – moje magiczne miejsce na ziemi” przygotowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również do odkrywania miasta na nowo. Na uczestników czekać będą między innymi testy wiedzy o Elblągu, konkursy związane z historią i symbolami miasta oraz uroczyste rozstrzygnięcie konkursów plastycznych i technicznych przygotowanych z okazji jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich.

W programie festynu znalazły się również występy uczniów, pokaz tańca w wykonaniu Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR, konkurs „Master Szef”, dmuchańce, fotobudka, strzelanie z łuku, rodzinne animacje i liczne konkursy z nagrodami. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w zadaniach Szkolnego Festiwalu Odporności realizowanego w ramach programu „Kurs na odporność”. Nie zabraknie również jednej z najbardziej lubianych tradycji wydarzenia — wyboru SUPER RODZINY, która każdego roku wywołuje mnóstwo emocji i dobrej zabawy.

Festyn rozpocznie się 30 maja o godzinie 10:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu.


