Rolkowisko w letnich rytmach disco!

Pasjonatów rolek i dobrej zabawy zapraszamy w najbliższy czwartek, 28 sierpnia na Disco Rolkowisko! To idealna okazja, aby połączyć pasję do rolek z letnimi rytmami, które rozgrzeją płytę na Lodowisku Helena do czerwoności. Start o godzinie 17. Udział w imprezie jest bezpłatny i bez ograniczeń wiekowych.

„Disco Rolkowisko” to już nieodłączne letnie wydarzenie w ramach Wakacji z MOSiR-em. Wydarzenie odbędzie się już w czwartek, 28 sierpnia, o godz. 17 i potrwa do godziny 18. Co najlepsze, udział w zabawie jest całkowicie bezpłatny, bez ograniczeń wiekowych i poziomu umiejętności jazdy.

Wystarczy zabrać ze sobą swoje rolki/wrotki oraz kask (jeśli nie macie swojego, to chętnie Wam pożyczymy). Jeśli macie ochotę możecie również ubrać kolorowy strój, czy ciekawe przebranie. Impreza odbędzie się w przyjaznej atmosferze pełnej uśmiechu i energii, gdzie każdy, niezależnie od poziomu umiejętności, jak i wieku, może się świetnie bawić. Na uczestników zabawy będą również czekały ciekawe konkursy, w których będzie można otrzymać słodkie upominki.

Przyjdźcie z przyjaciółmi, rodziną i wspólnie stwórzmy wspomnienia, które będą towarzyszyć nam przez cały następny rok. Disco Rolkowisko to już jedna z ostatnich imprez w ramach Wakacji z MOSiR-em, dlatego warto być i razem z nami pożegnać lato!

Do zobaczenia na rolkowisku!