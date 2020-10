Rolnicy protestowali przeciwko „piątce dla zwierząt”

Rolnicy protestują przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Również w Elblągu w ramach protestu blokowali ciągnikami między innymi al. Grunwaldzką. Zobacz zdjęcia.

W środę w wielu miastach Polski, w tym również w Elblągu, odbyły się protesty rolników. W ten sposób wyrażają oni sprzeciw wobec tzw. „piątce dla zwierząt", - Piątka dla zwierząt uderza bezpośrednio w polskie rolnictwo, jak i w każdego z nas z osobna. Wprowadzenie takiej ustawy zniszczy polskie rolnictwo. Swój sprzeciw wyrazili rolnicy z powiatu elbląskiego. Wczoraj od godz. 10 do godz. 14 były blokowane ulice Elbląga przez ciągniki rolnicze - informuje Damian Pawłyk, jeden z protestujących w środę w Elblągu rolników.

"Piątka dla zwierząt" to m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenie uboju rytualnego. Ten byłby dozwolony jedynie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. - Z przerażeniem zerkamy na to, co wyczynia partia rządząca, nie możemy być wobec tego obojętni, oni próbują zniszczyć jedną ustawą nasze dorobki życia, nasi przodkowie od lat budowali gospodarstwa, które przez wprowadzenie bezmyślnej ustawy są narażone na bankructwa. Ta ustawa uderza we wszystkie działy rolnictwa, ponad 30 procent eksportowanego drobiu i wołowiny pochodzi z uboju rytualnego, te rynki zbytu zostaną zastąpione przez inne państwa. To polski rolnik na tym straci najbardziej a zarazem konsument, poprzez wzrost cen w sklepach – informuje Damian Pawlak.