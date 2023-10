Różowa skrzyneczka w przestrzeni publicznej

W najbliższy czwartek (12 października) w auli I LO w Elblągu (ul. Pocztowa 2) o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie przedstawicielek Rotary Club Elbląg Centrum z dyrektorami elbląskich szkół ponadpodstawowych i burs. W spotkaniu weźmie także udział Michał Missan wiceprezydent Elbląga.

Spotkanie odbędzie się pod hasłem Bezpieczeństwo Menstruacyjne, ponieważ w jego trakcie rozdane zostaną szkołom różowe skrzyneczki ufundowane przez Rotary Club Elbląg Centrum, z wyposażeniem zakupionym również w ramach programu „Bezpieczny Elbląg - współdziałanie i aktywizacja społeczna” .

Różowa Skrzyneczka to inicjatywa walcząca z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym. Celem jest działanie na rzecz powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej. Jest to kontynuacja działań Klubu Rotary i Prezydenta Elbląga - w maju bieżącego roku takie skrzyneczki otrzymały wszystkie elbląskie szkoły podstawowe.