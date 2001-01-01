Rusza 11. edycja konkursu „Dziecięcy Piekarczyk"!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza wszystkich młodych mieszkańców naszego miasta do udziału w wyjątkowym konkursie „Dziecięcy Piekarczyk". To niepowtarzalna okazja, by nagrodzić osoby, instytucje lub organizacje, które swoją działalnością szczególnie wyróżniają się w pracy na rzecz dzieci i lokalnej społeczności.

Konkurs jest symbolem wdzięczności i uznania ze strony najmłodszych – to właśnie dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą zgłosić kandydatów do tego zaszczytnego tytułu. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i instytucji czy organizacji pozarządowych, które bezinteresownie niosą pomoc, angażują się w inicjatywy społeczne, przeciwdziałają problemom, wspierają rozwój młodych elblążan i realnie zmieniają nasze otoczenie na lepsze.

„Dziecięcy Piekarczyk" to konkurs szczególny, bo to najmłodsi wybierają swoich bohaterów. To oni najlepiej wiedzą, kto na co dzień wspiera ich rozwój, inspiruje i daje przykład, że warto czynić dobro

Jak zgłosić kandydata?

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek z opisem działalności kandydata i dostarczyć go do 6 listopada 2025 r. na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 17/26 (z dopiskiem „Dziecięcy Piekarczyk 2025")

Uroczyste rozstrzygnięcie

Laureata poznamy w grudniu 2025 r., podczas uroczystej Elbląskiej Gali Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Elbląga Michała Missana, organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. To niezwykle ważny moment, w którym całe miasto dziękuje wolontariuszom i społecznikom za ich zaangażowanie.

Historia i laureaci

Konkurs nawiązuje do legendarnej postaci Piekarczyka – bohatera Elbląga, który w dzieciństwie uratował miasto. Tytuł „Dziecięcego Piekarczyka" przyznawany jest od 2015 roku.

Dotychczasowymi laureatami byli m.in. nauczyciele, wychowawcy i trenerzy, którzy swoją pasją i oddaniem kształtowali młode pokolenia:

2015 – Józefa Chmura (SP nr 25)

2016 – Dominika Suchodolska (uczennica Gimnazjum nr 10)

2017 – Bogusław Tołwiński (SP nr 16)

2018 – Anna Mienicka (SP nr 18)

2019 – Aleksandra Ihma (IV LO)

2020 – Ewa Kobyłecka (Bursa Szkolna nr 4)

2021 – Małgorzata Matuszak (SP nr 19)

2022 – Marzena Maślińska (SP nr 18)

2023 – Monika Uścińska (SP nr 18)

2024 – Zbigniew Wołoszyn (UKS Tomita Judo)

Każdy z nich zostawił trwały ślad w sercach dzieci i młodzieży, a ich działalność jest dowodem na to, że bezinteresowna pomoc i pasja mogą zmieniać życie całych społeczności.

Zapraszamy wszystkich młodych elblążan do udziału w konkursie!

Niech głos dzieci i młodzieży po raz kolejny wskaże osoby, które zasługują na miano współczesnych bohaterów Elbląga.