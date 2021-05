Rusza Budżet Obywatelski

Ponad 3,5 mln zł mogą rozdysponować mieszkańcy w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim. Nabór wniosków ruszy już w najbliższy poniedziałek. Głosowanie od 9 do 29 sierpnia.

W przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim do podziału będzie 3,55 mln zł. Pieniądze tradycyjnie będą podzielone na inwestycje okręgowe (pięć okręgów wyborczych po 510 tys. zł) oraz inwestycje ogólnomiejskie, na które przeznaczono milion złotych. Tradycyjnie w okręgach wyodrębniono też 30 tys. zł na tzw. „małe projekty“. Podobnie jak w roku ubiegłym wartość jednego „małego projektu“ nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Wnioski do Budżetu będzie można składać od 17 maja do 6 czerwca. Wniosek o ujęcie zadania okręgowego w Budżecie Obywatelskim wymaga złożenia dwóch podpisów osób popierających. W przypadku zadania ogólnomiejskiego podpisów musi być pięć.

17 maja ma ruszyć też kampania informacyjna dotycząca przyszłorocznego głosowania. Wnioski o ujęcie zadania w BO będzie można pobierać ze strony internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu, z Biura Podawczego Urzędu Miejskiego oraz z Ratusza Staromiejskiego. Konsultacje z mieszkańcami na temat propozycji zadań w tym roku będą przeprowadzone telefonicznie 25 maja w godzinach 10-15.30 i 27 maja w godzinach 10-14.30.

Gotowa lista projektów pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych ma być gotowa do 2 lipca. Opublikowana zostanie do 9 lipca. Od 12 do 16 lipca będą przyjmowane odwołania do opublikowanej listy. Odpowiedzi na odwołania będą udzielane w kolejnym tygodniu.

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim zaplanowano w dniach 9-29 sierpnia. Głosować będzie można internetowo oraz za pomocą kart, które będzie można dostać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Staromiejskim.

Do 17 września wyniki głosowania powinien zaakceptować prezydent miasta. Niezwłocznie po akceptacji wyniki głosowania zostaną upublicznione. Działania przyjęte do realizacji zostaną wpisane do budżetu miasta na rok 2022.