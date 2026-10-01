Rusza II tura projektu Jestem Elblążanką w ciąży
Rusza II tura projektu „Jestem Elblążanką | w ciąży”, będącego jednym z kluczowych punktów kontraktu prezydenta Michała Missana zawartego z mieszkańcami. Inicjatywa skierowana jest do kobiet w ciąży zamieszkujących Elbląg i ma na celu zapewnienie im kompleksowego wsparcia w tym szczególnym okresie.
W ramach programu przyszłe mamy będą mogły skorzystać z szerokiej oferty działań, obejmujących m.in.:
- wyprawkę dla kobiet,
- konsultacje oraz spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia i opieki okołoporodowej,
- Drzwi otwarte na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
- zajęcia ruchowe i fitness dostosowane do kobiet w ciąży,
- warsztaty rękodzielnicze
Program został przygotowany z myślą o poprawie komfortu życia przyszłych mam, wsparciu ich zdrowia oraz budowaniu świadomości w zakresie opieki nad dzieckiem od pierwszych dni życia.
Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych działań.
SPOTKANIA EDUKACYJNE I ROZMOWY ZE SPECJALISTAMI:
ginekolog – położnik, położna, położna środowiskowa, pielęgniarka laktacyjna, dietetyk kliniczny, neonatolog, fizjoterapeuta – obowiązują zapisy – do 15.10.2026 r.
20 i 22 października 2026 r godz. 10.00-14.00 Miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25
DZIEŃ OTWARTY na oddziale ginekologiczno-położniczym, oddziale noworodka, patologii i intensywnej terapii noworodka – obowiązują zapisy – do 23.10.2026 r.
27października 2026 r. godz. 14.00 Miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Królewiecka 146
ZAJĘCIA FITNESS – obowiązują zapisy
od 13 Października 2026 r. – wtorki i czwartki godz. 8.00 Miejsce: MOSiR, ul Karowa 1
KAMERALNE WARSZTATY RĘKODZIELNICZE, stwórz samodzielnie:
05.11. godz. 10.00-12.00 - makramowe przytulanki
28.11. godz. 10.00-12.00 – karuzelę nad łóżeczko
10.12. godz. 10.00-12.00 - album scrapbooking
Obowiązują zapisy
Miejsce: CSE Światowid, Pl. Jagiellończyka 1
WYPRAWKA – coś specjalnego dla przyszłych mam…, Miejsce: Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Kos. Gdyńskich 42, pok. 8 – nie obowiązują zapisy, wydawane na bieżąco.
Program jest skierowany do kobiet w ciąży, zamieszkałych na terenie Elbląga:
- po okazaniu karty ciąży
- w przypadku zajęć fitness również wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń
- uczestniczących w programie wElblągu (weryfikacja po okazaniu aplikacji wElblągu - Elbląskiej Karty Mieszkańca)
Zapisy osobiście w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Kos. Gdyńskich 42, pok. 8. Więcej informacji pod nr tel.: 55 239 30 28