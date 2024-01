Rusza konkurs na pamiątki regionu  

Zarząd województwa zdecydował dziś (9 stycznia) o przeprowadzeniu kolejnej edycji konkursu na pamiątki regionu Warmii i Mazur. Pamiątki powinny promować region, nawiązywać do jego bogactwa naturalnego i kulturowego.

- Konkursy na pamiątki regionu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego organizuje od 2007 roku, więc stało się to niemal naszą tradycją. Bardzo się cieszę, że inicjatywa spotyka się z dużym zainteresowaniem. Do tej pory wpłynęło łącznie ponad 750 prac. Jestem przekonany, że każda kolejna edycja konkursu skłania artystów do świeżego spojrzenia na nasz region, a co się z tym wiąże, wyzwala większą kreatywność, co skutkuje wysokim poziomem zgłaszanych propozycji na pamiątki regionu – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest w dwóch kategoriach: „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024” i „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”. W pierwszej kategorii celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje miejscową kulturę, tradycje, regionalne zwyczaje i nawiązuje do bogactwa naturalnego Warmii, Mazur i Powiśla. W kategorii związanej z postacią wybitnego astronoma prace konkursowe powinny odnosić się do życia i działalności Kopernika na Warmii, promować jego dokonania oraz miejsca związane z pobytem wielkiego uczonego w województwie warmińsko-mazurskim.

W konkursie mogą wziąć udział twórcy pamiątek regionalnych, pełnoletnie osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy. Szeroki jest także wachlarz możliwości wykonania prac konkursowych. To m.in. rzeźba, płaskorzeźba, grafika (w formie wydruku), ceramika, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego i inne wypełniające cechy pamiątki regionalnej.

W pierwszym etapie konkursu w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” laureatom wybranym przez komisję konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: nagroda I stopnia ̵ 4 tys. zł brutto, nagroda II stopnia ̵ 2,5 tys. zł, nagroda III stopnia ̵ 1,5 tys. zł. W kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” laureatowi wybranemu przez komisję konkursową zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 4 tys. zł.

W drugim etapie konkursu, w głosowaniu internautów, zostaną przyznane w każdej kategorii główne nagrody pieniężne w wysokości 1,5 tys. zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia. Prace można nadsyłać do 26 kwietnia 2024 roku na adres Departamentu Turystki i Sportu urzędu marszałkowskiego w Olsztynie lub dostarczyć je osobiście do departamentu. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie.