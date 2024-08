Rusza nabór na kierownika Referatu Spraw Oświatowych

1 sierpnia w strukturze Urzędu Miejskiego utworzone zostało stanowisko kierownika Referatu Spraw Oświatowych w Departamencie Edukacji. Dziś ogłoszony został nabór kandydatów na to stanowisko.

Stanowisko Kierownika Referatu utworzone zostało ze względu na bardzo duży zakres zadań Departamentu, który prowadzi sprawy ponad 60 jednostek oświatowych. Są to między innymi żłobki, przedszkola, szkoły, bursy, poradnie, czy Młodzieżowy Dom Kultury. Realizowane zadania dotyczą zarówno nadzoru nad organizacją placówek, jak również nadzoru finansowego, a przypomnijmy oświata to ok. 1/3 całego budżetu miasta. Do zadań kierownika należeć będzie między innymi: monitorowanie organizacji pracy szkół, placówek oświatowych i żłobków, monitorowanie i analiza budżetów placówek oświatowych, monitorowanie zatrudnienia w placówkach oświatowych i żłobkach, koordynacja działań dotyczących zakładania, przekształcania lub likwidacji placówek oświatowych i żłobków, monitorowanie zasobów Systemu Informacji Oświatowej i nadzór nad ich weryfikacją.

Kandydaci na to stanowisko muszą posiadać między innymi wykształcenie wyższe magisterskie w jednym z kierunków: zarządzanie, pedagogika, prawo, ekonomia i posiadać minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym w oświacie. Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe z zakresu: MBA, zarządzania, zarządzania oświatą, czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie