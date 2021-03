Rusza spis powszechny

Już jutro (1 kwietnia) rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. - Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego) – czytamy na stronie rządowej.

Strona informuje także, że w przypadku cech demograficzno-społecznych (jak narodowość, wyznanie, stopień niepełnosprawności itp.), spis powszechny to jedyne źródło danych dla państwa.

- Z racji pandemii chcemy przede wszystkim zachęcić do tego, by tego spisu dokonać w formie elektronicznej, przez internet - mówił Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, podczas dzisiejszego (31 marca) briefingu prasowego poświęconego spisowi powszechnemu.

Jakie informacje będą zbierali rachmistrzowie? Dotyczą one charakterystyki demograficznej (wiek, płeć, stan cywilny...), aktywności ekonomicznej osób (wykonywany zawód, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy...), a także kwestii takich jak niepełnosprawność, charakterystyka etniczno-kulturowa czy stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (własność mieszkania, liczba mieszkańców, rodzaj pomieszczeń mieszkalnych...).

- Spis służy również do aktualizacji aparatu do badań reprezentacyjnych – podkreślał podczas briefingu dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Marek Morze. - Spis jest takim bilansem, jest inwentaryzacją, aktualizacją aparatu i podstawą do następnych badań reprezentacyjnych w następnym dziesięcioleciu - wymieniał.

graf. GUS

Warto podkreślić, że osoby prowadzące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

- Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia – informuje strona rządowa.

Należy zaznaczyć, że spis jest obowiązkowy. Uczestniczą w nim mieszkańcy Polski (także cudzoziemcy) i stali mieszkańcy kraju, którzy w tej chwili przebywają za granicą.

- Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej - przypomina portal rządowy.

Dane są zbierane przede wszystkim metodą spisu internetowego, każdy mieszkaniec kraju ma obowiązek przeprowadzić go samodzielnie. Ta forma spisu powszechnego będzie trwała do 30 czerwca. Jeśli ktoś nie może dokonać samospisu przez internet, dane będą zbierane w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania z rachmistrzem ("wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego").

- Na czas trwania spisu Urząd Miejski w Elblągu przygotował specjalne miejsca, gdzie możesz dokonać samospisu – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Umówić się na taką formę samospisu można pod numerem tel. 55/ 239-30-96. Więcej szczegółów dotyczących spisu na stronie Urzędu Miejskiego - znajdziemy tu m. in. tel. na infolinię i kontakt do Gminnego Biura Spisowego w Elblągu.

Na koniec warto przypomnieć, że rachmistrzowie będą legitymować się identyfikatorami, można będzie także sprawdzić ich wiarygodność (dzwoniąc pod 22/279-99-99 wew. 2 i na www.spis.gov.pl), co stanowi istotną informację dla tych osób, które nie dokonają samospisu.

- Rachmistrz nie zbiera pieniędzy i nie prosi o dokonanie żadnej wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer państwa konta. Wszelkie próby podszywania się pod rachmistrzów prosimy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji - przestrzegają urzędnicy.