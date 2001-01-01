Rzecznik dziecka w ECUS

W każdą środę, w godz. 8-16 w Elbląskim Centrum Usług Społecznych czeka rzecznik dziecka Joanna Kostańczuk. Z jego wsparcia mogą skorzystać rodzice zastępczy, opiekunowie i oczywiście same dzieci - informuje ECUS.

Rzecznik dziecka ECUS pomaga w sprawach trudnych i ważnych - od rozwiązywanie konfliktów, po wsparcie w codziennych wyzwaniach. Rzecznik to sojusznik dziecka i rodziny - wsłuchuje się w potrzeby, pomaga szukać rozwiązań i działa w najlepiej pojętym interesie najmłodszych. Zajmuje się również promowaniem rodzicielstwa zastępczego. Aby się spotkać, wystarczy umówić wizytę telefonicznie: (55) 625 61 58

Funkcja rzecznika dziecka w ECUS została stworzona w ramach unijnego projektu Moc Rodziny, aby jeszcze skuteczniej wspierać dzieci i rodziny zastępcze w Elblągu.