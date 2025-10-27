Są dodatkowe pieniądze z PFRON
Elbląskie Centrum Usług Społecznych przyjmuje wnioski od osób zainteresowanych otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Środki z PFRON można otrzymać na:
– zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
– sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością.
Wnioski przyjmuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 lub online przez System Obsługi Wsparcia SOW.
Szczegóły pod nr tel. (55) 625-61-81
