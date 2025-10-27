Są dodatkowe pieniądze z PFRON

Elbląskie Centrum Usług Społecznych przyjmuje wnioski od osób zainteresowanych otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki z PFRON można otrzymać na:

– zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością.

Wnioski przyjmuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 lub online przez System Obsługi Wsparcia SOW.

Szczegóły pod nr tel. (55) 625-61-81