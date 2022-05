Są wspaniali i jest ich ośmioro

Ośmiu Wspaniałych – to konkurs, w którym co roku wyróżniani są najaktywniejsi młodzi wolontariusze na szczeblu samorządowym, a później ogólnopolskim. Dziś (24 maja) w Ratuszu Staromiejskim poznaliśmy tegorocznych laureatów elbląskiej, XXIV edycji konkursu. Zobacz zdjęcia.

- Dzisiaj mówimy (...) o naszych młodych ludziach, którzy są aktywni, ale są też wrażliwi na potrzeby innego człowieka - mówił podczas otwarcia dzisiejszej gali prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Chcę szczególnie podziękować wszystkim, którzy w tym uczestniczą. Najbardziej gratuluję oczywiście Ośmiu Wspaniałym – dodał. Prezydent dziękował także rodzicom, pedagogom i organizacjom związanym z wolontariatem.

Co ciekawe, Elbląg dołączył do konkursu Ośmiu Wspaniałych w 1998 r. i na szczeblu ogólnopolskim może poszczycić się wieloma sukcesami. Laureaci na poziomie krajowym wywodzili się z Elbląga w edycjach 2002, 2005, 2015, 2017, 2018, 2019 i 2021. Jak podkreślano podczas dzisiejszej gali, wyróżniani w konkursie wolontariusze to osoby, które "pomagają starszym, młodszym, biorą udział w różnego rodzaju zbiórkach, udzielają bezpłatnych korepetycji, dobrze się uczą w szkołach, pomagają w domach i jeszcze znajdują czas na spotkania ze znajomymi", a przede wszystkim "budują lepszy i bardziej humanitarny świat". Do grona tak postrzeganych wolontariuszy dołączyli w tym roku uczniowie elbląskich szkół podstawowych i średnich: Aleksandra Kocięba, Jakub Franciuk, Jan Talewicz, Paulina Anna Żabińska, Weronika Rygiel, Kinga Gałecka, Julita Gradowska oraz Inez Cypryjanik.

Podczas gali była też okazja do poznania laureatów oraz ich działalności dzięki krótkim filmom, przygotowanym niekiedy w "TikTokowym" stylu.

- Pierwszym z moich ulubionych zajęć jest spędzanie czasu z moją przyjaciółką Zuzią, drugim jest pomaganie innym, a w szczególności zwierzętom - mówi Weronika Rygiel w jednym z nagrań. - Lubię organizować różne zbiórki i zajmować się zwierzakami – dodaje.

Fot. Anna Dembińska

- Interesuję się informatyką, pływaniem, często spędzam aktywnie czas w Bażantarni, a jako wolontariusz działam już cztery lata w Szkolnym Kole Wolontariatu i PCK i brałem udział w wielu akcjach – mówi Jan Talewicz. - Liczy się każdy gest, razem możemy więcej – zachęca do włączania się w akcje pomocowe.

- W wolontariacie działam już od 7 lat - podkreśla Aleksandra Kocięba. - Przez te 7 lat poznałam wielu cudownych ludzi oraz nauczyłam się doceniać to, co przyniesie mi los. Każdy uśmiech, który dzięki nam pojawia się na czyjejś twarzy, jest najlepszym wynagrodzeniem za poświęcony czas - stwierdza.

Nominowanych w tegorocznej elbląskiej edycji Ośmiu Wspaniałych było jeszcze osiem osób zaangażowanych w wolontariat. Byli to Szymon Trochimczuk, Viktoria Rocka, Dominik Staniczewski, Kacper Karasiewicz, Jakub Sobotowicz, Oliwia Cieślak, Katarzyna Cherek i Jakub Ryś.

- Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu, młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie" – czytamy w regulaminie inicjatywy.

Elbląg w ogólnopolskiej edycji Ośmiu Wspaniałych reprezentować będzie Aleksandra Kocięba.