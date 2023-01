Ściąga portElu. Ferie 2023

Ściąga portElu to już swego rodzaju tradycja. Staramy się zebrać najciekawsze propozycje w jednym miejscu. Niedługo rozpoczynają się ferie zimowe, dlatego też postanowiliśmy pomóc Wam w wyborze miejsca dla swojej pociechy na spędzenie przerwy od szkoły. Tylko tutaj znajdziecie najciekawsze propozycje zajęć, które angażują ciało, jak i umysł. Udowodnimy, że można świetnie się bawić w tym czasie.

Fundacja Końskie Zdrowie - Drodzy rodzice i dzieci, w 2023 roku odbędzie się JEDEN turnus półzimowisk w naszej stajni, jednak będzie to coś ekstra, gdyż zaprosiliśmy na gościnne szkolenia pracy z ziemi oraz końskie sztuczki fajną i wyjątkową Weronikę Bobrzyn - ambitna rekreacja konna, która we wtorek i środę poprowadzi zajęcia z końmi! Wyjątkowa okazja by spróbować czegoś końskiego, a jednak nowego. Ostatnie 5 miejsc wolnych - zapisy tylko Via Mail.

Galeria EL - Jak spożytkować dwa tygodnie laby od szkoły i okolicznych obowiązków? Na zabawie w sztukę i ze sztuką rzecz jasna! Galeria EL zaprasza wszystkie dzieci, jak i grupy zorganizowane do zapisów na zajęcia, podczas których będzie można zwiedzać bieżące wystawy i tworzyć własne unikatowe dzieła. Na warsztatach uczestnicy zaprojektują własne plakaty, porozmawiają o kreatywności, ekologii i sztuce, sfabrykują portrety, stworzą książki — mapy, jak i będą właścicielami własnej mini galerii. Podsumowując - będzie to bardzo kreatywny czas dla dzieci i młodzieży. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej i social mediach Galerii. Liczba miejsc jest ograniczona, więc obowiązują zapisy. Zapraszamy na stronę.

Kulinarne ferie z pijarami - Już 30 stycznia 2023 r. rozpoczynamy super smaczny czas. Zapraszamy na “Kulinarne ferie z pijarami”. Stawiamy na samodzielność, otwartość na nowe smaki i zdrowe nawyki. W czasie zajęć dzieci zaczynają pracować samodzielnie z przepisem. Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców, ale pod koniec zajęć czasami mają szczęście i próbują dań przygotowanych przez dzieci – jeżeli coś zostanie. Jedzenie i jego przygotowywanie jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wspólne gotowanie uczy bycia razem, smakowania, rozmów o jedzeniu i przede wszystkim wspaniałego gotowania. Ta umiejętność daje dzieciom moc i poczucie sukcesu, usamodzielnia je i uczy dokonywania zdrowszych wyborów. Zaplanowane warsztaty są praktyczne, ciekawe i angażują. Uczą prostych technik kulinarnych, niemarnowania żywności. Otwierają na nowe smaki i przynoszą radość z gotowania. To nauka przez zabawę, bo w takich warunkach łatwiej zapamiętujemy i rozbudzamy ciekawość. Przez pięć dni czeka wiele atrakcji w Elblągu. Poznacie pracę w pizzerii. Będziecie “kucharzami”, którzy sami wykonają pizzę pod okiem wieloletniego specjalisty. W Elblągu czeka na Was również wizyta w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Jeśli dopisze pogoda i spadnie dużo śniegu, planujemy w okolicach kulig z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. A wszystko pod opieką wykwalifikowanej kadry. Spotykamy się codziennie rano w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu. Czas zajęć zwykle od 8 do 15. Koszt to 250 zł/os. Zapisy i wpłaty do 13.01.2023 r. Zapisy u koordynatorki pod numer telefonu 781 788 084 lub mailowo szkola@pijarzy.elblag.pl. Pozwól swoim dzieciom zafascynować się światem od kuchni!

Odlotowe ferie z pijarami - Już 23 stycznia 2023 r. rozpoczynamy super czas. Zapraszamy na "Odlotowe ferie z pijarami". Przez pięć dni czeka wiele atrakcji w Elblągu, Gdańsku, Olsztynie, Pelplinie i Redzie. Czekają na Was "odlotowe" warsztaty w porcie lotniczym w Gdańsku. Poznacie pracę w terminalu, jak wygląda odprawa bagażowa, biletowa i kontrola bezpieczeństwa oraz wszystko co dzieje się na płycie lotniska. W Elblągu czaka na Was wizyta w "Parku Piekarczyka". To kreatywna przestrzeń, która pozwala łączyć zabawę z ruchem oraz ogromną dawką radości. Tutaj w pełni zrealizujemy dziecięcą potrzebę wolności, aktywności oraz ciekawości. Całość uzupełnimy gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie urządzenia oraz atrakcje zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami i pełnym pakietem atestów oraz certyfikatów. Ale to nie wszystko. Jeszcze lodowisko i warsztaty garncarskie. W Olsztynie odwiedzimy Teatr Lalek, a tam warsztaty, czyli praca w teatrze od kulis oraz udział w spektaklu "Trzy świnki". W Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium odbędziemy podróż ku niebu i w kosmos, a pomogą w tym warsztaty. A w Pelplinie odbędziemy swoistą podróż w przeszłość wprost do warsztatu pisarskiego cystersów. Uczestnicy warsztatów zasiadając przy dębowych pulpitach, będą mogli poczuć się jak średniowieczni skrybowie i zobaczyć jak funkcjonowało ich miejsce pracy – skryptorium. Ponadto zapoznają się z krojami pism i rozwojem piśmiennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa ręcznego oraz iluminacji tekstów. Poznają narzędzia pisarskie m. in. gęsie pióro, stalówkę i dowiedzą się jak prawidłowo przygotować je do pracy. Zgłębią tajniki gotyckiej pisowni i zdobnictwa ksiąg. Wszystko to pod okiem kaligrafa, który nabyte umiejętności potwierdzi własnoręcznie wypisanym certyfikatem. "Shark slide", "Pirate bay" czy "River expedition", to tylko niektóre atrakcje w Aquaparku w Redzie. Tam również odwiedzimy Papugarnię i Gadoland. Oczywiście każdego dnia czeka na nas obiad. A wszystko pod opieką wykwalifikowanej kadry. Spotykamy się codziennie rano w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu. Czas zajęć zwykle od 8 do 15. Koszt to 600 zł. Zapisy i wpłaty do 13.01.2023 r. Zapisy u koordynatorki pod numer telefonu 781 788 084 lub mailowo szkola@pijarzy.elblag.pl .Do zobaczenia.

Szkoła Tańca Broadway - Ferie zimowe tuż tuż Zapraszamy serdecznie na drugi tydzień Ferii do Szkoły Tańca BROADWAY. W programie naszej świetlicy: zajęcia taneczne i gimnastyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty pizzy, zajęcia plastyczne z konkursami, konkurs Mam Talent, rekreacja w Gospodarstwie Agroturystycznym Vitalis - kulig, ognisko, wyjście na trampoliny, kino, Park Piekarczyka, na zakończenie ferii Pidżama Party i Noc Bajek. Fachowa opieka, ubezpieczenie, obiady, przejazdy i udział we wszystkich atrakcjach w cenie. Dla każdego dziecka nagrody za udział w konkursach. Można wybrać opcję pojedynczych dni lub pakiet 5 dni, mamy zniżki dla rodzeństw! Zapisy pod numerem telefonu: 606716626 lub przez Messanger i WhatsApp, Zapraszamy.

Zazumi - (Wcześniej Edun) Nigdzie nie wyjeżdżasz i zostajesz w mieście? Nic straconego! ZAZUMI sprawi, że ferie zimowe staną się niezapomniane! Z nami przeżyjesz wspaniałe przygody i dokonasz wielu odkryć. W gronie rówieśników poznasz lepiej otaczający Cię świat, dowiesz się wielu ciekawostek, doskonale się przy tym bawiąc. Oferujemy półkolonie zimowe dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Wspaniałe i niepowtarzalne programy, zapewniają, że nasze półkolonie są niezapomniane. Nasze półkolonie zimowe odbędą się w jednotygodniowych turnusach w godz. 07.00-16.00, od poniedziałku do piątku w dniach: I turnus 23.01–27.01.2022, II turnus 30.01-03.02.2022. Będą realizowane w małych grupach, dla dzieci w wieku 7-12 lat. Dzieci będą przyprowadzane i odbierane do siedziby ZAZUMI Korepetycje ul. Armii Krajowej 7-8 w Elblągu. Nasze tygodniowe turnusy przewidują: wycieczkę do Fun Arena – Centrum Rekreacyjno- Sportowe w Gdańsku. Podczas naszego pobytu będziemy bawić się w: STREFA NERF: specjalnie dla najmłodszych bezpieczna arena, na której dzieci mogą strzelać z pistoletów NERF na strzałki piankowe. Niskie przeszkody, dynamiczna muzyka, efekty świetlne, a przede wszystkim okulary lub maski dla każdego uczestnika. A jeżeli dziecko posiada swojego nerfa to niech zabierze go ze sobą! Możliwość walki na swoim sprzęcie. Jest to jedyne miejsce na trójmiejskiej mapie rozrywki, w którym dzieci mogą wybawić się i przetestować swoją broń! ZOLTAR Apokalipsa: największa w Trójmieście arena paintballa elektronicznego! Play Ground Arena: prawie 1500 metrów kwadratowych przeznaczonego wyłącznie dla dzieci. Najnowocześniejszy i najnowszy plac zabaw. Las tropikalny pełen wrażeń i przygód. Nasze atrakcje w FunArena to zajęcia dla całej grupy. Każde dziecko będzie miało możliwość skorzystania łącznie z trzech atrakcji. Ponadto: zabawy zdalnie sterowanymi modelami samochodów Ferrari i BMW. Poczujecie moc sportowych emocji: wyjście na lodowisko, festyn lodowy (łyżwy we własnym zakresie), wyjście do kina na seans filmowy z popcornem w Cinema City, warsztaty plastyczne -kreatywne pobudzanie wyobraźni dzieci, warsztaty artystyczne -inspirujący świat z koralikami HAMA, każdy stworzy swój własny projekt obrazka, podkładki, zabawy z konsolą Microsoft XBox One Kinect -rozwijanie zdolności psycho-ruchowych dzieci, wyścigi samochodowe z kierownicami, "GIGANCI SHOW " – zabawa przy muzyce. Każdy uczestnik naszych półkolonii zimowych otrzyma dyplom i upominek! Zajęcia będą dostosowane do warunków pogodowych. W trakcie półkolonii zimowych każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane: II śniadanie, obiad w jednej z restauracji na Starym Mieście lub w miejscu atrakcji + podwieczorek. Woda i ciepła herbata bez ograniczeń. Każde dziecko objęte będzie ubezpieczeniem NNW. Warunkiem rezerwacji miejsca dla dziecka jest dokonanie wpłaty i przekazanie do biura ZAZUMI wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na naszej stronie.

Wszystkich zainteresowanych dodaniem oferty do Ściągi portElu zapraszamy do kontaktu pod adresem milosz@portel.pl

