UWAGA!

----

Ściana na lodowisku droższa niż przewidywano

 Elbląg, Ściana na lodowisku droższa niż przewidywano
fot. MOSiR (arch. portEl.pl)

MOSiR chciałby postawić na lodowisku ścianę pomiędzy taflą lodowiska a częścią administracyjną. Na przetarg wpłynęły dwie oferty, obie przekraczają sumę, którą na inwestycję przeznaczyli urzędnicy.

Ratusz ogłosił przetarg na modernizację lodowiska. W ramach inwestycji ma zostać przebudowana trzecia kondygnacja na lodowisku. W efekcie ma powstać ściana oddzielająca taflę lodowiska od części administracyjnej i szkoleniowej. Ma to m.in. poprawić parametry tafli lodowej i ustabilizować temperaturę lodu, zmniejszyć wilgotność powietrza, poprawić warunki akustyczne, ma też przynieść oszczędności związane z kosztami mrożenia tafli.

Urzędnicy przeznaczyli na tę inwestycję 500 tys. zł. Do urzędu wpłynęły dwie oferty, obie firmy zażyczyły sobie więcej niż chcieliby urzędnicy. Oferta zakładu ogólnobudowlanego inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga wynosi 618 tys. zł., Topatotera z Knurowa przedstawiła ofertę w wysokości 1,3 mln zł.

Prezydent podejmie decyzję, czy unieważnić przetarg, czy też znaleźć brakujące środki. W przypadku, gdyby prezydent zdecydował się na podpisanie umowy, to wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie inwestycji.

Przypomnijmy, że zgodnie z harmonogramem I ligi hokeja, 4 października Fudeko GAS Gdańsk na elbląskim lodowisku podejmie UHT Sabers Oświęcim.

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 