Ściana na lodowisku droższa niż przewidywano

MOSiR chciałby postawić na lodowisku ścianę pomiędzy taflą lodowiska a częścią administracyjną. Na przetarg wpłynęły dwie oferty, obie przekraczają sumę, którą na inwestycję przeznaczyli urzędnicy.

Ratusz ogłosił przetarg na modernizację lodowiska. W ramach inwestycji ma zostać przebudowana trzecia kondygnacja na lodowisku. W efekcie ma powstać ściana oddzielająca taflę lodowiska od części administracyjnej i szkoleniowej. Ma to m.in. poprawić parametry tafli lodowej i ustabilizować temperaturę lodu, zmniejszyć wilgotność powietrza, poprawić warunki akustyczne, ma też przynieść oszczędności związane z kosztami mrożenia tafli.

Urzędnicy przeznaczyli na tę inwestycję 500 tys. zł. Do urzędu wpłynęły dwie oferty, obie firmy zażyczyły sobie więcej niż chcieliby urzędnicy. Oferta zakładu ogólnobudowlanego inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga wynosi 618 tys. zł., Topatotera z Knurowa przedstawiła ofertę w wysokości 1,3 mln zł.

Prezydent podejmie decyzję, czy unieważnić przetarg, czy też znaleźć brakujące środki. W przypadku, gdyby prezydent zdecydował się na podpisanie umowy, to wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie inwestycji.

Przypomnijmy, że zgodnie z harmonogramem I ligi hokeja, 4 października Fudeko GAS Gdańsk na elbląskim lodowisku podejmie UHT Sabers Oświęcim.