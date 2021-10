Sezon na kontrole pieców grzewczych

Dawniejsze przepisy określały okres między 15 października, a 25 kwietnia, jako sezon grzewczy. Dziś to pojęcie nie posiada ram czasowych, jednak to właśnie dziś jest 15 października, więc Straż Miejska w Elblągu informuje, że rozpoczyna częstsze kontrole elblążan pod kątem spalania niedozwolonych surowców - śmieci.

Do kontroli domowych pieców uprawnieni są strażnicy Straży Miejskiej w Elblągu na podstawie wydanego przez Prezydenta Miasta Elbląg upoważnienia.

Strażnicy mogą wejść na teren nieruchomości prywatnej w godzinach 6:00 – 22.00. Natomiast, gdy jest to teren, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, to będzie to możliwe przez całą dobę.

Jeżeli nie zezwolimy na przeprowadzenie kontroli, to popełniamy przestępstwo z art. 225 Kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

W miesiącu październiku strażnicy miejscy przeprowadzili 33 kontrole posesji (mieszkalnych oraz lokalnych firm). W 10 przypadkach kontrola wykazała nieprawidłowości, w związku z tym nałożono 10 mandatów karnych.