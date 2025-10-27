Śliwy, wiśnie i kasztanowce w parku Traugutta

Śliwy wiśniowe, wiśnie ozdobne, kasztanowce czerwone i lipy - o takie gatunki drzew "wzbogacił się" dzisiaj park Traugutta. To efekt zwycięskiego projektu realizowanego z Zielonego Budżetu Elbląga. Zobacz zdjęcia.

Drzewa z pomocą pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej posadzili mieszkańcy. W sumie 25 drzew, w w tym 12 śliw wiśniowych, 4 wiśnie ozdobne odmiany "Kanzan", 3 kasztanowce czerwone i 6 lip drobnolistnych.

- Nasadzenia mają na celu wzbogacenie bioróżnorodności parku, poprawę warunków mikroklimatycznych oraz estetyki przestrzeni publicznej. Wydarzenie jest także okazją do integracji mieszkanek i mieszkańców wokół idei wspólnego dbania o zieleń miejską - informują władze Elbląga.