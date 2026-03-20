Śniadanie Wielkanocne Bez Samotności w Elblągu

Kolejne świąteczne spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2026 roku o godzinie 10:00 w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Zamkowej 16a. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób, które nie chcą spędzać Świąt Wielkanocnych w samotności. To doskonała okazja, aby wspólnie usiąść przy stole, porozmawiać i poczuć prawdziwą, rodzinną atmosferę świąt.

Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Wolne Miejsce, która od lat działa na rzecz integracji społecznej i wsparcia osób samotnych.

Fundacja promuje ideę otwartości, wspólnoty oraz dzielenia się dobrem z innymi, szczególnie w ważnych momentach roku. Jej działania pokazują, że nikt nie powinien być sam, zwłaszcza w czasie świąt. Podczas spotkania nie zabraknie tradycyjnych potraw wielkanocnych oraz ciepłej, serdecznej atmosfery. Każdy uczestnik będzie mile widziany, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnego świętowania w duchu radości, bliskości i wzajemnego wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu:

536 462 323

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdynqkmlRTRs92JdJgT8kUDuVqU503uFkRFQ7PM0iQQKXTZOw/viewform?usp=header&fbclid=IwdGRjcAQqIudjbGNrBCoi5WV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHtPO3FBI0cJ2vBLKSLaJ2v_vUBoUES5XlHcg2qsjqSslOD4zoUj427tI8nhb_aem_QPKVU_X2v6HYJxWedAdsMQ