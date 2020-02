Sposób na niejadka i nie tylko

Zdrowie dzieci spędza wielu rodzicom sen z powiek. Zależy nam, aby żyły i jadły zdrowo, jednak nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Twoje dziecko je za dużo słodyczy? Boryka się z alergiami pokarmowymi, a Ty zastanawiasz się, czy otrzymuje z dietą wszystko, czego potrzebuje? Masz w domu małego "niejadka" i planowanie jadłospisu sprawia Ci wiele problemów?

W55 - miejsce ze smakiem zaprasza na kolejne spotkanie na temat żywienia dzieci. Do udziału zachęcamy szczególnie rodziców, babcie i dziadków, nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi. Spotkanie poprowadzi Aga Kopczyńska - specjalistka żywienia i dietetyki, autorka bloga AgaMaSmaka.pl, która na co dzień pracuje z osobami chcącymi zmienić nawyki żywieniowe swoje oraz swoich dzieci.

Na spotkaniu dowiesz się, jak budować zdrowe nawyki żywieniowe dzieci i na co zwrócić szczególną uwagę w diecie latorośli. Porozmawiamy również o tzw. "niejadkach". Jak planować posiłki dzieci? Co robić, gdy dziecko nie chce jeść? Czego nie robić, aby nie pogłębiać problemów żywieniowych? Do jakich specjalistów udać się, gdy coś nas niepokoi? Wszystkich zainteresowanych wspomnianymi tematami zapraszamy już w środę, 4 marca, na godzinę 18 do W55 - miejsca ze smakiem przy ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu.

Uwaga! Obowiązują zapisy. Zapisywać można się przez wiadomości wysyłane na Fanpage'a inicjatywy. Liczba miejsc ograniczona!

Spotkanie jest nieodpłatne, jednak uczestnicy proszeni są o przyniesienie dowolnej karmy dla psów lub kotów. Zamierzamy zorganizować pyszną paczkę dla podopiecznych elbląskiego Schroniska.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez W55 - miejsce ze smakiem z zakresu zdrowia, diety, kulinariów, ekologii, zrównoważonego rozwoju, skutecznej komunikacji i nie tylko. W planach kolejne!