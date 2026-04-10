Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkanie konsultacyjne odbywa się w ramach tworzenia Planu Urządzenia Lasu, który stanowi podstawę działalności nadleśnictwa na kolejne 10 lat.
Podczas spotkania porozmawiamy na temat:
- Propozycji/wniosków złożonych przez stronę społeczną do Planu Urządzenia Lasu.
- Propozycji/wniosków złożonych przez stronę społeczną na temat gospodarki leśnej.
- Zaprezentujemy wstępne wyniki prac Biura Urządzania Lasu (prace urządzeniowe jeszcze nie zostały ostatecznie zakończone)
- Przedstawimy propozycję nadleśnictwa do zgłoszonych wniosków
Spotkanie ma charakter otwarty, a więc każdy zainteresowany powyższymi tematami może w nim wziąć udział. Podczas spotkania planujemy rozmowę na temat projektowanych zmian dotyczących zagospodarowania lasów.
Osoby zainteresowane obszarem Mierzei Wiślanej i Żuław zapraszamy na spotkanie w dniu 22.04.2026 r. o godzinie 17:30 Stegna ul. Gdańska 60 (Gminny Ośrodek Kultury – Sala Kinowa).
Osoby zainteresowane obszarem Wysoczyzny Elbląskiej i okolic Jeziora Drużno zapraszamy w dniu 23.04.2026 r. o godzinie 17:30 do sali konferencyjnej nadleśnictwa, na ul. Marymoncką 5 w Elblągu.
Na obu spotkaniach będą poruszane te same tematy, a podział na różne lokalizacje wynika z wielkości obszaru na którym znajdują się lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Elbląg.
Przewidywany czas spotkania ok 2h.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowych konsultacji, które znajdują się na stronie Nadleśnictwa Elbląg pod adresem: https://elblag.gdansk.lasy.gov.pl/zespol-lokalnej-wspolpracy (protokoły i prezentacje z dotychczasowych spotkań oraz wnioski i propozycja nadleśnictwa do złożonych wniosków, wraz z mapą proponowanych lasów o zwiększonej funkcji społecznej). Zapraszamy.