Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkanie konsultacyjne odbywa się w ramach tworzenia Planu Urządzenia Lasu, który stanowi podstawę działalności nadleśnictwa na kolejne 10 lat.

Podczas spotkania porozmawiamy na temat:

Propozycji/wniosków złożonych przez stronę społeczną do Planu Urządzenia Lasu.

Propozycji/wniosków złożonych przez stronę społeczną na temat gospodarki leśnej.

Zaprezentujemy wstępne wyniki prac Biura Urządzania Lasu (prace urządzeniowe jeszcze nie zostały ostatecznie zakończone)

Przedstawimy propozycję nadleśnictwa do zgłoszonych wniosków

Spotkanie ma charakter otwarty, a więc każdy zainteresowany powyższymi tematami może w nim wziąć udział. Podczas spotkania planujemy rozmowę na temat projektowanych zmian dotyczących zagospodarowania lasów.

Osoby zainteresowane obszarem Mierzei Wiślanej i Żuław zapraszamy na spotkanie w dniu 22.04.2026 r. o godzinie 17:30 Stegna ul. Gdańska 60 (Gminny Ośrodek Kultury – Sala Kinowa).

Osoby zainteresowane obszarem Wysoczyzny Elbląskiej i okolic Jeziora Drużno zapraszamy w dniu 23.04.2026 r. o godzinie 17:30 do sali konferencyjnej nadleśnictwa, na ul. Marymoncką 5 w Elblągu.

Na obu spotkaniach będą poruszane te same tematy, a podział na różne lokalizacje wynika z wielkości obszaru na którym znajdują się lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Elbląg.

Przewidywany czas spotkania ok 2h.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowych konsultacji, które znajdują się na stronie Nadleśnictwa Elbląg pod adresem: https://elblag.gdansk.lasy.gov.pl/zespol-lokalnej-wspolpracy (protokoły i prezentacje z dotychczasowych spotkań oraz wnioski i propozycja nadleśnictwa do złożonych wniosków, wraz z mapą proponowanych lasów o zwiększonej funkcji społecznej). Zapraszamy.