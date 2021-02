Strażnicy na pomoc zwierzętom

W piątek (29 stycznia) w godzinach popołudniowych dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomił dyżurnego SM, że w okolicach ulicy Moniuszki prawdopodobnie przemieszcza się ranny łabędź. Wysłany na miejsce patrol zlokalizował rannego ptaka - ten siedział skulony na poboczu, blisko ruchliwej jezdni.

Strażnicy miejscy powiadomili Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki i zabezpieczyli ptaka do czasu przyjazdu pracownika ośrodka.

Z informacji przekazanych przez ośrodek dowiedzieliśmy się, że łabędź był osłabiony i wyziębiony, ale jak tylko wróci do zdrowia, najprawdopodobniej na wiosnę zostanie wypuszczony do swojego naturalnego środowiska.

Z kolei wczoraj (1 lutego) strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Teatralnej do kosza na śmieci przywiązany jest pies. Wysłani na miejsce strażnicy przy wejściu do sklepu Kaufland ujrzeli trzęsącego się z zimna zwierzaka.

Zgłaszająca interwencję kobieta próbowała szukać właściciela zwierzaka, a ochrona sklepu kilkukrotnie nawoływała o zdarzeniu przez mikrofon. Mimo tego właściciel psa nie reagował.

Strażnicy, aby ogrzać przemarzniętego psa, zabrali go do radiowozu. Czworonóg okazał się bardzo przyjaznym pieskiem. Ponieważ przez dłuższy czas nikt się po niego nie zgłaszał, strażnicy zmuszeni byli odwieźć go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu. W tym czasie z zakupów wróciła właścicielka psa. Starsza kobieta za swoje zachowanie została jedynie pouczona, a pies został jej zwrócony.

Zima to bardzo trudny okres dla naszych podopiecznych, nie pozostawiajmy ich na zewnątrz, tym bardziej nie zabierajmy ich ze sobą po zakupy. Gdy spotkasz na swojej drodze samotne zwierzę, nie bądź obojętny - reaguj.