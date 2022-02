Stypendia dla lekarzy jednak będą?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zakwestionował unieważnienie przez wojewodę warmińsko - mazurskiego uchwały elbląskiej Rady Miejskiej dotyczącej przyznawania stypendium dla studentów ostatnich lat kierunków lekarskich. Sądowy sukces ogłosili dziś (23 lutego) włodarze miasta.

Przypomnijmy: 24 czerwca 2021 roku Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę w sprawie przyznawania studentom ostatnich lat (piąty i szósty rok studiów) kierunków lekarskich stypendiów. Warunkiem miało być podjęcie zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali (Miejskim lub Wojewódzkim) po ukończeniu studiów. Wysokość stypendium miała wynosić do 2 tys. zł miesięcznie.

Radni uchwałę uchwalili jednogłośnie. Ale swoje zastrzeżenia wniósł wojewoda warmińsko - mazurski i uchwałę unieważnił. Powodem miała być niemożliwość uzależnienia przydzielania stypendium pod warunkiem podjęcia pracy w elbląskim szpitalu oraz niepodanie w uchwale maksymalnej wysokości stypendium, a także kilka innych błędów legislacyjnych.

Taka decyzja wywołała zdziwienie prezydenta Elbląga, który zdecydował się decyzję wojewody zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

10 lutego tego roku WSA zakończył postępowanie w tej sprawie i unieważnił decyzję wojewody.

- WSA zmiażdżył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody we wszystkich aspektach: jeżeli chodzi o kwotę stypendium, wymóg przyszłego zatrudnienia i ustalanie odsetek w razie konieczności zwrotu stypendium. WSA w uzasadnieniu używał takich sformułowań jak: „wojewoda nie ma racji“, „dostrzec należy, że główna idea przyznania stypendium została podważona“, „w ocenie sądu uchwała nie narusza prawa w zakresie odsetek liczonych od dnia przekazania stypendium“ - wymieniał Michał Missan, wiceprezydent Elbląga na dzisiejszej konferencji prasowej.

Czy to oznacza koniec sporu o stypendia? Niekoniecznie. Wojewoda ma prawo złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ma na to 30 dni. Jeżeli zrezygnuje z tego prawa i opublikuje uchwałę w Wojewódzkim Dzienniku Uchwał, uchwała wchodzi w życie. I wtedy można szukać chętnych na stypendia.