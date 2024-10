Stypendia dla młodych elblążan

Fundacja Elbląg przyznała łącznie 31 stypendiów na ponad 55 tys. zł. Umowy stypendialne wręczono podczas uroczystej gali. Zdjęcia.

Fundacja Elbląg wręczyła umowy stypendialne i listy gratulacyjne dla stypendystów Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów”, Fundusz Polsko-Ukraiński oraz Stypendium Specjalnego od zarządu na rok szkolny 2024/2025. Decyzją komisji stypendialnych przyznano łącznie 31 stypendiów na łączną kwotę 55 800 zł, w tym:

12 stypendiów Programu stypendialnego „Szansa”

9 stypendiów Programu stypendialnego „Słonik”

7 stypendiów z Funduszu Polsko-Ukraińskiego

1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów na kwotę

2 stypendia specjalne od Zarządu Fundacji Elbląg

Jednym ze stypendystów Programu stypendialnego „Szansa” jest Wiktor Śniecikowski-Orzeł, który uświetnił nam uroczystość krótkim występem. Wiktor jest uczniem klasy skrzypiec. Mimo młodego wieku wyróżnia się licznymi osiągnięciami m.in. Platynową Nagrodę w kategorii Młodzież (11-13 lat) w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Saint-Saens 2023, Złotą Nagrodę w kategorii Barok A (do 17 lat) w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Saint-Saens 2023. Stypendystką Funduszu Młodych Talentów jest Marta Michalska-Pedersen, która jest wyróżniającą się uczennicą klasy wiolonczeli. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi m.in. I nagroda w Międzynarodowym Konkursie we Wiedniu, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych „Pizzicato” 2023.

Stypendium Specjalne od Zarządu Fundacji Elbląg za bardzo wysokie wyniki w dyscyplinie sportowej otrzymali Lidia Czarnecka i Adam Wiśniewski. Lidia od wielu lat osiąga liczne sukcesy w dyscyplinie szachów, do największych osiągnięć w ostatnim czasie należą: srebrny medal Akademickich Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet, srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorek w szachach błyskawicznych. Adam od wielu lat osiąga liczne sukcesy w dyscyplinie spory JUDO, do największych osiągnięć w ostatnim czasie należą: srebrny medal w wadze 81 kg podczas Letnich Igrzysk Światowych (Global Games) Virtus we francuskim Vichy, drużynowe Mistrzostwo Europy w Poznaniu.



Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 18 października.