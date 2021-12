Stypendia i nagrody za sukcesy sportowe. Złóż wniosek

Fot. Michał Skroboszewski (archiwum portEl)

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych (do 30 grudnia) oraz wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej (do 31 grudnia). Finansowe wsparcie może zostać przyznane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w rywalizacji krajowej i międzynarodowej.

W kończącym się 2021 roku 31 zawodników z Elbląga otrzymywało co miesiąc stypendium sportowe z budżetu miasta Elbląg. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju kariery sportowej wyróżniających się elbląskich zawodników na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej. Do 30 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2022 rok. Jego otrzymanie jest uwarunkowane osiągnięciami sportowymi uzyskanymi w roku poprzedzającym przyznanie stypendium. Więcej szczegółów, w tym warunki, jakie trzeba spełnić, żeby ubiegać się o stypendium sportowe, oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Z kolei do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są jako wyraz uznania dla zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom odznaczającym się osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze Gminy Miasto Elbląg. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 31 48 lub drogą mailową pisząc na adres dspir@umelblag.pl. Wnioski można składać w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do kopert).

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu