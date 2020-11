Święto Niepodległości w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji

Narodowy Dzień Niepodległości to dla Polaków dzień szczególny. I choć ograniczenia związane z pandemią nie pozwalają na świętowanie wzorem ubiegłych lat, żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód pamiętają o tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w obronie wolności i niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem jedności, solidarności, niezłomnej walki o wolną Polskę i wiary w lepszą przyszłość we własnym kraju. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była krwią kolejnych pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą Ojczyzny.

11 listopada to czas zadumy, wspomnień ale i czas radości z odzyskanej niepodległości.

Ze względu na ograniczenia dowództwo nie organizuje w tym roku tradycyjnych zbiórek z okazji świąt. Dlatego też, w wigilię święta – 10 listopada, na placu w dowództwie stanęli jedynie polscy żołnierze wyróżnieni awansami. Jak mówi dowódca dywizji gen. dyw. Krzysztof Motacki - „Narody, tracąc pamięć, tracą życie”. Pamiętajmy o naszej przeszłości by zachować tożsamość, lecz spoglądajmy w przyszłość. Gratuluję awansowanym i składam najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom obchodzącym święto w dniu jutrzejszym.

Gratulując kolegom awansów pamiętamy też o żołnierzach dowództwa dywizji oraz Pułku Wsparcia Dowodzenia DWDP-W, którzy biorą udział w ćwiczeniu pk. Iron Wolf 20 na Liwie i tam obchodzić będą Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada składamy również życzenia kolegom z innych krajów, którzy świętują Dzień Pamięci oraz Dzień Weteranów. Dzień Pamięci (ang. Remembrance Day) obchodzony jest w krajach Wspólnoty Narodów oraz we Francji. Jest on również nazywany Dniem Maku (ang. Poppy Day), z uwagi na zwyczaj noszenia w tym dniu sztucznych maków przypiętych do ubrania na znak pamięci. Dzień Weteranów (ang. Veterans Day) to amerykańskie święto upamiętniające weteranów służących w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Mimo iż jest ono poświęcone pamięci wszystkich weteranów, jego celem jest uczczenie głównie żyjących żołnierzy i wyrażenie podziękowania za ich służbę krajowi.

Zarówno Dzień Pamięci jak i Dzień Weteranów ustanowione zostały 11 listopada na pamiątkę rozejmu kończącego I wojnę światową.