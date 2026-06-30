Święto Wiatru i podcieni w Łęczu. Zobacz program
Miłośnicy rodzinnej zabawy, lokalnych tradycji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu już 5 lipca będą mieli okazję uczestniczyć w kolejnej edycji „Święta Wiatru i podcieni”. Wydarzenie odbędzie się na boisku szkolnym w Łęczu w godzinach 12–17, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
Jedną z głównych atrakcji będą profesjonalne pokazy wielkoformatowych latawców przygotowane przez Fundację Strefa Mocy. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latawców oraz puszczać własne latawce, przyniesione lub wykonane podczas wydarzenia.
Najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchanych zamków, animacji, konkursów z nagrodami oraz piana party. Przez cały czas trwania imprezy dostępne będą także stoiska rękodziełem lokalnych twórców oraz regionalnymi przysmakami, przygotowanymi między innymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki”.
Na scenie wystąpią lokalni artyści. Publiczność usłyszy zespół Diamenty, KIX Collective, Seniority oraz Sasanki. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będzie Balonowo-Muzyczne Show Patrycji Lipińskiej, a dodatkową atrakcją – prezentacja Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu.
PROGRAM WYDARZENIA:
12:00 – otwarcie imprezy
12:05 – przywitanie gości
12:15 – przywitanie organizatorów i współorganizatorów wydarzenia
12:20 – występ wokalny – zespół Diamenty
13:20 - konkursy
13:30 – Muzyczno-Balonowe Show Patrycji Lipińskiej
14:30 - prezentacja Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu
14:40 – koncert - KIX Collective
15:10 – piana party
15:25 – koncert - KIX Collective
15:55 - wyniki konkursu na latawce
16:05 – występ wokalny – zespół Seniority
16:30 - występ wokalno-instrumentalny – zespół Sasanki
17:00 – zakończenie imprezy
(program może ulec zmianie)
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski, Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Maciej Romanowski, starosta elbląski
Organizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki”
Współorganizatorzy: Fundacja Archipelag Marzeń, Miasto i Gmina Tolkmicko
Patronat medialny: portEl.pl
Sponsor: „Gosia” Usługi Sprzątania