Święto Wiatru i Podcieni. Zmiany w programie

Uwaga! Pogoda wprowadziła drobne modyfikacje do dzisiejszej (14 września) imprezy w Łęczu. Zabawa przeniesiona zostaje z boiska szkolnego do budynku szkoły. Zapraszamy na warsztaty tworzenia latawców, konkurs na najpiękniejszy latawiec, warsztaty rzemieślnicze, animacje i zabawy dla dzieci.

Deszcz nie zepsuje zaplanowanego koncertu ani smaku regionalnych potraw przygotowanych na tę okazję. Wszystko w naszej szkole! Jedynie wóz z wojskową grochówką zostaje na zewnątrz.

Święto Wiatru i Podcieni to nowa i unikalna inicjatywa kulturalna, która ma na celu podkreślenie wyjątkowych walorów wsi Łęcze oraz całego regionu warmińsko-mazurskiego. Organizując to wydarzenie, pragniemy zwrócić uwagę na zabytkowy wiatrak oraz charakterystyczne dla tego regionu domy podcieniowe. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza do wspólnej zabawy w sobotę, 14 września w godz. od 12:00 do 18:00.

Jednym z głównych elementów Święta Wiatru i Podcieni będą warsztaty latawców, które nawiązują do dawnych tradycji. W czasach, kiedy na niebie królowały unoszące się na wietrze zabawki, każde dziecko miało własnoręcznie wykonany latawiec. Dzięki naszej inicjatywie ta ciekawa, choć zapomniana zabawa, ma szansę na triumfalny powrót.

Święto Wiatru i Podcieni będzie także doskonałą okazją do promocji lokalnych zespołów muzycznych, twórców ludowych oraz regionalnych potraw. Wydarzenie to wzbogaci ofertę kulturalną województwa, oferując mieszkańcom i gościom możliwość uczestnictwa w różnorodnych warsztatach i konkursach.

Zapraszamy do szkoły w Łęczu w sobotę, 14 września w godz. 12:00-18:00. Wstęp wolny.

CSE Światowid, red.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.