Szkolenie online dla profilaktyków uzależnień

„NA” to grupa mężczyzn i kobiet uzależnionych od środków psychoaktywnych, których głównym celem jest zaprzestanie zażywania. Proponujemy wychodzenie ze skutków choroby uzależnienia poprzez regularne uczestnictwo w mitingach i pracę nad programem Dwunastu Kroków. Grupa chce zainteresować profilaktyków uzależnień do wzięcia udziału w internetowym szkoleniu.

Prezentacja zaplanowana jest na czwartek 10 grudnia o godzinie 11 i odbędzie się online na platformie Zoom. Jest to prezentacja dla profilaktyków z Elbląga i okolic Elbląga mogących mieć kontakt z osobami uzależnionymi.

Atmosfera grupy zapewnia wzajemną pomoc równych sobie osób i oferuje wsparcie tym, którzy chcą prowadzić życie wolne od zażywania narkotyków.

- Nazwa, Anonimowi Narkomani, nie ma na celu skupienia uwagi na żadnym konkretnym narkotyku, ponieważ NA nie czyni różnicy pomiędzy narkotykami, włączając w to alkohol – mówi jeden z prowadzących szkolenia. - Dołączyć do nas może każdy, a jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty jest pragnienie zaprzestania zażywania.

Z radością przybliżymy Państwu osobiście więcej szczegółów dotyczących naszej wspólnoty, a także podzielimy się naszymi historiami, które pozwolą Państwu zrozumieć, jak ważne dla osoby uzależnionej jest uczestnictwo w mityngach Anonimowych Narkomanów. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 663052624 lub mailowy informacja.na@gmail.com pod adresem mailowym można również pozyskać klucz do logowania.