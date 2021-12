Szopka, która mówi

(fot. Straż Miejska)

- Choinka rozświetla naszą starówkę, na Bramie Targowej pojawiły się iluminacje świetlne, a przed katedrą stanęła szopka z małym Betlejem. To znaczy, że niedługo święta Bożego Narodzenia. Jak co roku Straż Miejska przypomina, że nie warto niszczyć ozdób i symboli świąt, które są wizytówką naszego miasta – apeluje Iwona Łojewska z elbląskiej SM. (fot. Straż Miejska) - Na ulice starówki skierowane są kamery, a po drugiej stronie obraz z nich obserwuje operator miejskiego monitoringu - dodaje. W tym roku w szopce zainstalowano głośnik interkom,, z którego można usłyszeć głos strażnika nawołującego do zachowania porządku. Gdy to nie poskutkuje, na miejsce wysyłany jest patrol Straży Miejskiej lub policji. - W tym szczególnym okresie bądźmy życzliwi nie tylko dla siebie, ale również dla rzeczy które nas otaczają – apelują strażnicy, przedstawiając zdjęcie młodych ludzi, którzy postanowili „pobawić się” w szopce.

red. na podst. inf. Straży Miejskiej w Elblągu