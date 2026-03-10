„Szpik Misja” – miejska akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku w elbląskich szkołach

W dniach 16–20 marca 2026 r. w ośmiu elbląskich szkołach ponadpodstawowych realizowana będzie akcja „Szpik Misja – Elbląska akcja #KOMÓRKOMANIA Fundacji DKMS”. Projekt ma charakter miejski i jest koordynowany na poziomie samorządowym.

Celem inicjatywy jest zwiększenie liczby potencjalnych dawców szpiku poprzez rejestrację pełnoletnich uczniów oraz budowanie świadomości w zakresie idei dawstwa komórek macierzystych. Projekt łączy wymiar społeczny z uporządkowanym zarządzaniem operacyjnym oraz współpracą instytucjonalną.

Współpraca i patronat:

Projekt realizowany jest we współpracy z:

- Fundacją DKMS,

- Urzędem Miejskim w Elblągu,

- Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu,

- Departamentem Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu,

- Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

Natomiast Patronat Honorowy nad akcją objął dr Michał Missan, Prezydent Elbląga.

Koordynacja projektu:

Pomysłodawcą oraz koordynatorem głównym projektu z ramienia Urzędu Miejskiego w Elblągu jest Jakub Skorupa, odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji akcji, budowę struktury organizacyjnej, koordynację współpracy międzysektorowej oraz nadzór nad realizacją harmonogramu działań w poszczególnych szkołach.

Wsparcie w zakresie komunikacji i działań informacyjnych zapewnia Jan Banach, pełniący funkcję koordynatora głównego ds. social mediów. Odpowiada on za spójność przekazu, relacje z przebiegu akcji oraz komunikację w kanałach internetowych.

Harmonogram akcji:

Działania realizowane będą zgodnie z następującym harmonogramem:

16 marca 2026 r. (poniedziałek):

– ZST

– ZSISiU

17 marca 2026 r. (wtorek):

– II Liceum Ogólnokształcące

– ZST-I

18 marca 2026 r. (środa):

– Szkoła Muzyczna

– I Liceum Ogólnokształcące

19 marca 2026 r. (czwartek):

– III Liceum Ogólnokształcące

20 marca 2026 r. (piątek) – Finał:

– ZSM – punkt rejestracyjny czynny od godz. 9:00 do około 19:00 lub do wyczerpania ilości pakietów rejestracyjnych (wstęp otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców).

Każdego dnia akcja realizowana będzie w wyznaczonych placówkach, zgodnie z przygotowanym planem operacyjnym.

Przebieg działań:

Każdy dzień akcji będzie miał uporządkowaną strukturę organizacyjną.

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie część edukacyjna skierowana do pełnoletnich uczniów. Podczas spotkań przedstawiona zostanie idea dawstwa szpiku, omówiony zostanie proces rejestracji oraz ewentualnego dawstwa, a także zaprezentowany zostanie materiał informacyjny dotyczący doświadczeń dawcy.

Po części edukacyjnej uruchamiany będzie szkolny punkt rejestracyjny. W każdej placówce działać będzie lokalny koordynator oraz zespół przeszkolonych wolontariuszy. Rejestracja prowadzona będzie zgodnie z procedurami i standardami Fundacji DKMS.

Działania obejmują również bieżącą koordynację logistyczną, nadzór nad prawidłowością procesu oraz komunikację pomiędzy szkołami a zespołem koordynującym na poziomie miejskim.

Cel i efekt:

Projekt ma jasno określony, mierzalny cel – zwiększenie bazy potencjalnych dawców szpiku. W ramach akcji dostępnych będzie 1000 pakietów rejestracyjnych, co wyznacza maksymalny potencjalny poziom rejestracji uczestników.

„Szpik Misja” stanowi przykład współpracy samorządu, organizacji pozarządowej oraz środowiska edukacyjnego na rzecz budowania odpowiedzialności społecznej oraz realnego wsparcia systemu transplantologii w Polsce.

Finał akcji zaplanowany jest na 20 marca 2026 r. Po zakończeniu działań przygotowane zostanie podsumowanie obejmujące efekty projektu oraz analizę możliwości kontynuacji inicjatywy w kolejnych latach.

Kontakt do koordynatora:

Jakub Skorupa

Tel. 733 626 833

E-mail: kuba.skorupa05@gmail.com