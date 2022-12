Szwagrowe granie i pozytywne przesłanie

Niedawno pisaliśmy o muzycznych planach zespołu Szwagry, działającego przy Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Tacy Sami. Plany stały się rzeczywistością, bo nowe teledyski są już dostępne w sieci.

- Doszliśmy do wniosku, że skoro mamy już swoje piosenki ze swoimi tekstami, dobrze byłoby coś zrobić profesjonalnie. Zwróciliśmy się do Fundacji PZU o współfinansowanie naszego projektu, ponieważ brakuje nam środków, aby zrealizować go we własnym zakresie. Naszym celem nie jest tylko zaprezentowanie twórczości zespołu „Szwagry", ale też zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnością postrzegane są niekiedy są przez pryzmat ich stanu, wyglądu, a nie przez pryzmat możliwości i talentów – tak o tym projekcie opowiadała koordynująca go Agnieszka Wiśniewska, kiedy odwiedziliśmy muzyków na próbie.

Zespół prowadzi Bartek Krzywda, a należą do niego Marysia Zawiszewska, Arek Stolarski, Jakub Mroczek, Grzegorz Jaworski, Błażej Szymczyk i Artur Lipka. Dodajmy, że zespół Szwagry istnieje od 1991 r., choć od tego czasu skład oczywiście się zmieniał. W Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Beniowskiego uczestniczy ok. 30 osób, które korzystają z rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Nowe utwory Szwagrów zobaczymy na ich profilu youtube'owym. „Nadzieję” dołączamy do tekstu, a tutaj znajdziemy utwór "Szwagier". Na profilu zespołu jest też nowa piosenka "Fajny rower".