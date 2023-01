Tak będzie wyglądał Finał WOŚP w Elblągu

Wygrać z sepsą – to cel kolejnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już 29 stycznia również w Elblągu odbędzie się finał tej corocznej charytatywnej imprezy. Jak będzie wyglądał?

W Elblągu wystąpią Karmen, Szalone i Szalone Małolaty, Fumez, Blind Box, The Nierrobers i Etna Kontrabande. Pomiędzy występami (godziny na plakacie) na starówce będą się oczywiście odbywać orkiestrowe licytacje. W godz. 14-19 będzie można oglądać wystawę motocykli White-Red Riders Poland. O godz. 20 tradycyjnie zabłyśnie światełko do nieba. Dodajmy, że tego dnia na Modrzewinie odbędzie się off-road (godz. 8-15).

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Elblągu będą towarzyszyć jeszcze inne wydarzenia, choćby organizowane przez szkolne sztabiki. Te zagrają z wyprzedzeniem, bo data finału pokrywa się ze szkolnymi feriami. W sobotę, 28 stycznia w parku Modrzewie odbędzie się jeszcze parkrun (na 5 km) pod hasłem „Policz się z cukrzycą”.

Trwają już orkiestrowe licytacje. Jak co roku nie zabraknie tych przygotowanych przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl. Tym razem na Allegro zaproponujemy voucher na artykuł sponsorowany na naszej stronie, czapkę „Niezły aparat” z konkursu Fotka Miesiąca i dwa portElowe kalendarze Fotki Miesiąca na 2023 rok. Dodajmy od razu, że czapki i kalendarze nie są do kupienia, stąd licytacje to jeden z niewielu sposób, by je zdobyć. Nie zabraknie też vouchera na jedzenie z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.

Przypomnimy. Rok temu w Elblągu mieszkańcy zebrali łącznie 423 tys. zł, w całym kraju zebrano ponad 224 mln zł. Jubileuszowy finał miał na celu zebranie funduszy dla okulistyki dziecięcej. Dla kogo gra Orkiestra w tym roku? Tym razem hasło imprezy to "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!"