TAK dla JAJ

W listopadzie szczególnie głośno mówimy o znaczeniu regularnych badań i wczesnego wykrywania męskich nowotworów. Mężczyźni wciąż zbyt rzadko korzystają z badań profilaktycznych, choć wiele chorób wykrytych odpowiednio wcześnie można przecież skutecznie leczyć. Do tej idei nawiązuje społeczna kampania Dziennik Bałtyckiego „TAK dla JAJ” , poprzez którą chcemy zwrócić uwagę na raka jąder i raka prostaty, czyli nowotwory, które odpowiednio wcześnie rozpoznane można skutecznie leczyć.

Wystawa „TAK dla JAJ”, prezentuje fotografie sportowców, ambasadorów projektu. Od 16 do 23 listopada będzie można oglądać ją w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu w Sali wystaw na partnerze.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 16 listopada, o godz. 14.00. Poprzez wystawę chcemy zachęcić mężczyzn do regularnych badań i otwartej rozmowy o zdrowiu. Ambasadorami naszej kampanii są sportowcy, którzy wspólnie z lekarzami i ekspertami przypominają, że profilaktyka to nie powód do wstydu, lecz wyraz odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich.