 Tancerze zbierają na wyjazd na mistrzostwa świata

Spełnij marzenia dzieci i wesprzyj tancerzy Destination z Elbląga w wyjeździe na Mistrzostwa Świata Disco Dance, które odbędą się w Belgii w dniach 4-5 listopada 2023 roku.

Dziewczynki na co dzień trenują w elbląskiej szkole Tańca Destination Dance Studio. Trenują bardzo ciężko łącząc swoje marzenia z nauką w szkole i innym zajęciami. Każdą wolną chwilę przeznaczają na treningi, ale dla nich najważniejsze jest to, że robią to razem.

W czerwcu 2023 roku po wielu sukcesach na mistrzostwach Polski nasi tancerze otrzymali nominacje i powołanie do kadry narodowej oraz Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata WDSF Disco Dance w Burges - Belgia.

Aby dziewczynki mogły powalczyć w Belgii i wystąpić na scenie pośród uczestników z całego świata potrzebne jest wsparcie. Sfinansowanie takiego wyjazdu to dla rodziców nie lada wyzwanie. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za każda złotówkę, która przybliży nas do wyjazdu i spełni marzenia tancerzy.

Pomóc można poprzez portal zrzutka.pl.