Targi seniora w Światowidzie już 7 grudnia!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza wszystkich seniorów do odwiedzenia naszej instytucji już w pierwszą grudniową środę, odbędzie się wtedy wyjątkowe przedsięwzięcie. Targi Seniora pn. Teraz My! już 7 grudnia (w godz. 10-14) w CSE „Światowid” w Elblągu.

Targi seniora – Teraz My! są wydarzeniem wystawienniczym o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanym do seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego i ich rodzin. Celem targów jest prezentacja i promocja instytucji, firm i działań kierowanych do seniorów w woj. warmińsko - mazurskim.

- Oferta dla seniorów w naszym mieście i regionie jest bardzo bogata, warto zaprezentować i przybliżyć te działania elbląskim seniorom tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie – mówi Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. – Zależy nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, gdzie seniorzy mogą bez problemu w sposób komfortowy i bardzo przyjazny znaleźć wszystkie inicjatywy, które ich dotyczą – dodaje Antoni Czyżyk.

W targach uczestniczyć będą przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, których oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych oraz ich rodzin.

Podczas targów zaprezentują się przedstawiciele następujących dziedzin: zdrowie, sport i rekreacja, kulinaria, uroda i styl, kultura i nauka, prawo i finanse, pasje i zainteresowania, nowe technologie i multimedia. Jak zawsze targi będą okazją, aby seniorzy mogli skorzystać z porad specjalistów z zakresu prawa, zdrowia, urody, a także z bezpłatnych badań. W programie targów, oprócz stoisk, znajdzie się otwarta scena, na której odbędą się prelekcje oraz prezentacje seniorskich zespołów artystycznych – zapowiadają organizatorzy.