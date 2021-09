Telefon zaufania nadal działa

Od maja funkcjonuje bezpłatne i anonimowe telefoniczne wsparcie dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 574 694 774 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy przeżywający trudności w okresie pandemii koronawirusa mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonej kadry specjalistów: psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień.

Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego: telza@o2.pl Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie władz Elbląga.

Celem inicjatywy pomocowej pn. „Przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii” jest profilaktyka i przeciwdziałanie problemom dzieci i młodzieży, w tym konsekwencji izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Równolegle priorytetowe jest zapewnienie właściwego wsparcia rozwoju psychofizycznego młodych ludzi. Każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych może zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu.

W warunkach izolacji wielu młodych ludzi było zmuszonych sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju sytuacjami i związanymi z tym emocjami.

Ponadto to najmłodsi wielokrotnie są ofiarami przemocy słownej oraz fizycznej ze strony rówieśników lub osób dorosłych i to oni najczęściej są osamotnieni i nie mają odwagi porozmawiać o swoich problemach. Dzięki wdrażanemu wsparciu dzieci mogą kontaktować się ze specjalistami w trzy dni robocze: we wtorek, czwartek: 10.00-16.00 i sobotę: 12.00-18.00 i otrzymać profesjonalne wsparcie w skomplikowanych sytuacjach.

Dyżurujący specjaliści są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych przypadkach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła ją otrzymać.

Osoby dorosłe, opiekunowie i nauczyciele, którzy mają problemy z młodymi ludźmi także mogą zgłaszać się do naszych konsultantów. Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo.