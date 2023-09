"To, co dzieje się przed szkołą, jest wysoce niebezpieczne"

(fot. Czytelnik)

- Piszę do Państwa, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na sytuację pod szkołami. Pierwszy tydzień przy każdej szkole był policjant pilnujący porządku, w drugim tygodniu szkoły już nie, a to co dzieje się pod szkołą nr 11 jest wysoce niebezpieczne. Choć podejrzewam, że przy innych szkołach również takie incydenty występują - napisał do naszej redakcji jeden z Czytelników. Zobacz zdjęcia.