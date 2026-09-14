„To jest szansa dla OSW Fala”

Wodniacy z Ośrodka Sportów Wodnych Fala zakończyli uroczyście kolejny sezon. – To był trudny rok, w którym działalność stowarzyszenia stanęła pod znakiem zapytania. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nadal mamy możliwość funkcjonowania w tym miejscu. Chcemy pokazać władzom miasta, że zależy nam na dalszym jego rozwoju i mamy na to konkretny plan – mówił podczas zakończenia sezonu Grzegorz Borowiec, komandor OSW Fala.

Na początku uroczystości członkowie OSW Fala wspomnieli swoich kolegów, którzy w tym sezonie odeszli na wieczną wachtę: Stanisława Nowaka (byłego wieloletniego komandora Fali) i Edwarda Biskupskiego, wieloletniego członka stowarzyszenia. Uczcili ich pamięć minuty ciszy.

Podczas uroczystego zakończenia sezonu Grzegorz Borowiec, obecny komandor OSW Fala, mówił wiele o przyszłości przystani, zlokalizowanej przy Wybrzeżu Gdańskim, którą stowarzyszenie dzierżawi od miasta.

- Jak Państwo pamiętają, teren ten został przeznaczony przez miasto do sprzedaży, co postawiło pod znakiem zapytania przyszłość naszego stowarzyszenia i dalsze funkcjonowanie Fali w tym miejscu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wynik trzeciego już przetargu, na który nie wpłynęła żadna oferta, otworzył przed nami możliwość dalszego funkcjonowania i podejmowania starań o pozostanie na obecnie użytkowanym terenie – mówił komandor.

Zarząd OSW Fala wystosował do władz miasta pismo z propozycją spotkania i omówienia kwestii dalszej dzierżawy tej działki (obecna umowa obowiązuje do końca 2026 roku).

- Mamy świadomość, że przystań wymaga kolejnych inwestycji i uporządkowania wielu spraw. Do najważniejszych zadań po zakończeniu przez miasto remontu nabrzeża musi postawić nowe ogrodzenie i bramę wjazdową. Następnie planujemy remont pływającego pomostu, dzięki czemu zwiększymy liczbę miejsc postojowych – mówił Grzegorz Borowiec. – Kolejnym zadaniem będzie rozbiórka hangarów nad fosą miejską i remont pozostałych hangarów. Nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich prac jednocześnie, realizacja poszczególnych zadań będzie się odbywała w zależności od naszych możliwości finansowych. Członkowie, którzy obecnie korzystają z hangarów planowanych do rozbiórki, otrzymają do użytkowania inne hangary, które najpierw zostaną wyremontowane.

Komandor zaapelował do członków stowarzyszenia o aktywność. – Sama dzierżawa nie wystarczy. Musimy pokazać, że potrafimy wykorzystać tę szansę, zadbać o teren, rozwijać infrastrukturę i budować silną wspólnotę ludzi związanych z wodą. Przez wszystkie lata istnienia Fali udowadnialiśmy już niejednokrotnie, że kiedy działamy razem, możemy pokonać wiele trudności – mówił komandor.

W uroczystym zakończeniu sezonu wzięło udział około 20 członków OSW Fala.